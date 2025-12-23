國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

川普總統上任後不斷指風力發電是個騙局，22日正式叫停所有離岸風電項目，稱有國安疑慮。圖為位於康乃狄克州等待組裝的風機組件。（路透）

川普政府22日以國家安全風險為由，宣布所有正在興建中的離岸風電計畫全面停止。丹麥再生能源公司沃旭(Orsted)股價因此下跌11%，道明尼能源公司(Dominion Energy)股價也下跌3.7%。華爾街日報分析，離岸風電是川普最不喜歡的產業之一，根據離岸風電產業團體Oceantic Network估計，受影響項目可望產生將近6吉瓦(GW)發電量，足以供應整個曼哈頓的全部用電。

風電團體：受影響發電量足供整個曼哈頓

內政部發表聲明指出，東岸從麻州到維吉尼亞州共計5個離岸風電的聯邦租賃契約已經暫停，因為國防部最近完成的機密報告當中，指出這些計畫的潛在國安風險。

離岸風電產業在美國迅速發展，這是聯邦政府截至目前為止祭出力道最重的打擊措施。兩周前，一名聯邦法官才裁定川普總統阻止風力發電計畫的行政命令違法，並予以撤銷。最近幾年，由於成本增加緣故，離岸風電產業開始面臨財務挫折。

內政部長柏根(Doug Burgum)表示：「今天行動是為了因應新出現的國安風險，例如敵對勢力技術迅速演進，以及大型離岸風電項目的設置地點靠近東岸幾個人口密集地區而出現安全弱點。」

稱為「暫停」未說明何時結束

政府表示，此次暫停將讓負責監管離岸風電的內政部，有時間與國防部及其他相關機構合作，評估這些計畫可能帶來的安全風險。聲明中未詳細說明國家安全風險的內容，雖稱此舉為「暫停」，但未說明結束日期。

受到影響的5個離岸風電計畫包括瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)外海的Vineyard Wind 1、預計為羅德島州與康乃狄克州供電的Revolution Wind、維吉尼亞沿海離岸風電(Coastal Virginia Offshore Wind)，還有位於紐約外海的Sunrise Wind、Empire Wind 1。其中兩個計畫由沃旭主持，道明尼能源公司則負責維州沿海離岸風電計畫。道明尼能源公司22日盤中一度成為史坦普500指數(S&P 500)表現最差的個股。

國安考量 柏根稱雷達可能遭駭

民主黨籍康乃狄克州州長賴蒙特(Ned Lamont)表示，22日稍早已與柏根談話，柏根告知國安考量主要在於地面雷達可能遭駭。

賴蒙特表示：「我們會盡快調查清楚，但調查期間可能所有事情都要暫時喊停。」

共和黨維州聯邦眾議員基根斯(Jen Kiggans)說，對於離岸風電計畫全面停止的消息感到「非常失望」。她說，過去幾個月一直跟維州州長楊京(Glenn Youngkin)及川普政府磋商，希望能夠保住計畫。她說：「我會繼續努力確保維州離岸風電項目得以完成，尤其是電力客戶已經付錢了。」

民主黨籍麻州州長希利(Maura Healey)表示，川普政府的行動「違法」，將與受到影響的幾個州與開發商共商如何確保項目完成。

