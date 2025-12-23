國安疑慮 川普喊停美國5離岸風電案
川普政府廿二日宣布中止五件施工中的離岸風力發電計畫案，理由是風電機的葉片及「高度反射的塔架」會造成干擾雷達的風險，成為風電產業遭遇的最新挫折，也讓這個產業的前景陷入更多不確定性，重創相關離岸風電開發商股價。
川普政府宣布停止「維吉尼亞沿岸離岸風電計畫」（ＣＶＯＷ），它是美國規模最大的離岸風電開發案；同時也暫停美國東岸另外四個正在建設中的計畫，分別為羅德島外海的Revolution Wind、長島及新英格蘭外海的Sunrise Wind、麻州外海的Vineyard Wind 1和長島南方的Empire Wind 1。這五大風場幾乎囊括拜登政府時期核發的所有重要離岸綠能計畫，彭博資訊統計，五項計畫承諾投入的金額合計為二八○億美元。
內政部指出，政府暫停這些計畫的租約，是因為五角大廈認為有國家安全疑慮，「離岸風電計畫造成的雜訊，會遮蔽合法的移動目標，並在風電計畫周邊產生虛假目標」。此次暫停租約，將讓聯邦政府有時間「與租約持有人及州政府夥伴，評估是否有可能減輕這些計畫所帶來的國家安全風險。
丹麥的沃旭能源（Ørsted）是Revolution Wind、Sunrise Wind的開發商，股價廿二日收盤重挫百分之十二點六七。維吉尼亞風電案開發商、公用事業公司Dominion Energy收跌百分之三點七。Empire Wind 1開發商、挪威的Equinor股價也下跌百分之一點○三。
沃旭能源指出，正與合作夥伴評估各種加速解決這起事件的方案，包括與內政部海洋能源管理局及其他許可機關溝通，同時評估採取法律行動的可能性。
川普二度入主白宮後，把矛頭對準風電產業，上任後首波行政命令即暫停陸上與海上風電計畫的聯邦許可與租約，引來多家廠商提起訴訟。本月稍早，一位聯邦法官才判決華府對新風電計畫的禁令違法。如今川普政府以國安理由出手限制風電產業，是否較具法律基礎仍有待觀察。
開發商的聲明指出，這些計畫合計可為超過兩百萬戶家庭提供電力。以Dominion為例，公司表示，ＣＶＯＷ計畫配置一七六座風機，足以為超過六十萬戶家庭提供電力，原預期於明年完工。這項龐大的計畫對美國國家安全以及維州迅速成長的能源需求至關重要。北維吉尼亞是全球最大的資料中心樞紐，人工智慧（ＡＩ）帶動的需求成長正推升該州的電價。
