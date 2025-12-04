國安破口？涉助中國人士「假資料」來台 名律陳振瑋100萬交保候傳

即時中心／林耿郁報導

知法犯法？移民署發現2023年起，陸續有4名中國人士，涉嫌偽造假的「商務行程」來台，其中3人成功闖關，抵台後下落不明；而幕後操盤的，竟是曾任經濟部中小企業處「榮譽律師」的陳振瑋。

人在哪裡？據《太報》報導，2023年起，有4名中國籍人士，透過同一家旅行社，向我方申請來台「商務活動」。除了1名人士資格不符遭擋，另外3人成功闖關，抵台後下落不明。

後續調查發現，這些人提供的在職證明，以及來台後的行程表全是「假資料」。

這些中國人士能夠順利弄到需要的文件，背後竟是由前經部中小企業處「榮譽律師」陳振瑋操盤牽線：他疑似透過自己經營的移民顧問公司，為這些人打點文書，並與配合的嘉仁旅行社共同作案。

昨（4）天檢調發動搜索，並約談5名涉案人士說明；經過漏夜偵訊，稍早檢方諭知律師陳振瑋100萬元交保候傳，並限制出境、出海；提供不實在職證明的「昀倡公司」負責人賴玉堂100萬交保、限制出境出海；陳振偉特助陳弘宇50萬交保、旅行社業者李美娟30萬交保，賴玉堂妹妹賴榆秀10萬元交保；全案擴大偵辦中。

賴玉堂100萬交保。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

