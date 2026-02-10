國安站出動！北檢曝搜索高金素梅3大理由 謝寒冰質疑：哪個跟國安有關了？

檢調今（10）日上午搜索立委高金素梅的國會辦公室與住處，台北地檢署說明，本案是根據調查局國安站報請指揮，偵辦「某立委」及助理等人涉詐領助理費、違反《醫療器材管理法及》詐領某協會補助款，共約談18人。不過媒體人謝寒冰質疑，是不是本來想用國安辦高金，但查不到證據，只好用其他理由來辦？

謝寒冰在臉書發文稱，北檢表示，之所以對高金素梅大規模搜索，係法務部調查局國家安全維護工作站報請本署指派檢察官指揮偵辦；但目前北檢認為高金涉嫌的3大理由，是涉詐領助理費、違反《醫療器材管理法》、詐領某協會補助款， 這3個哪一個跟國安有關？



謝寒冰說，「看起來是不是很像本來想用國安辦高金，但查不到證據，只好用其他理由來辦？」



針對此次搜索行動，北檢新聞稿說明，承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

