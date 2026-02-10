國安站出手辦高金 謝寒冰：北檢3理由哪個跟國安有關？

無黨籍立委高金素梅今（10）晨遭到搜索、約談，原因是被檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，以及樁腳無黨籍屏東縣議員越秋女在九合一選舉期間，提供陸製防疫物資違反《醫療器材管理法》，以及詐領某協會補助款等案件。台北地檢署上午發出聲明，指本案是調查局國安站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，對此資深媒體人謝寒冰質疑，這三大理由「哪一個跟國安有關」？

謝寒冰在臉書指出，北檢表示之所以對高金素梅大規模搜索，係法務部調查局國家安全維護工作站報請本署指派檢察官指揮偵辦。但目前北檢認為高金涉嫌的三大理由：涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款，「這三個哪一個跟國安有關？看起來是不是很像本來想用國安辦高金，但查不到證據，只好用其他理由來辦」？網友紛紛附和留言「三個理由都不是國安站主管的吧」、「萊爾校長：朕說你有罪就是有罪」、更有網友直指「高金危及民進黨政權了」、「馬德那邊沒戲，要另闢戰場的感覺。」

而對於立場偏綠的鏡週刊10:32就發出獨家新聞指出，高金相關金流「恐有國安疑慮」，目前已被帶回國安站訊問中。胸腔科醫師蘇一峰先是PO出黑底圖文開酸，上面文字寫著：高金素梅住處被搜索，北檢：不便說明；鏡檢：我會說明。隔了2小時多再度發文，指出調查局國安站主要偵辦的應該是共諜案件，監控、偵處受中共派遣在台蒐集涉密情報、發展組織等等，北檢指出本案是國安站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款。蘇一峰質疑，本來應該查共諜的國安站來抓助理費？

網友留言認同「北：我沒證據。鏡：我有臆測。」、「偵查不公開、鏡檢卻能掌握第一時間消息」，「國安法、國安單位都被濫用了嗎」。還有網友警示「蘇醫師你自己要注意安全啊，我已經對司法死心了。」

