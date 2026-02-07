國安能開玩笑嗎？陳水扁：支持賴清德1.25兆國防特別預算

前總統陳水扁7日出席南一中校友交流會特別講座，以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題進行演講。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委十度封殺為期8年、新台幣1.25兆元的國防特別條例，引發美方關切。對此，前總統陳水扁今(7日)以自己執政時期的三大軍購案為例直言，「國防預算算可以開玩笑嗎？把國家安全玩掉可以嗎？」，因此他非常同情總統賴清德，更要支持賴政府及國防特別預算。

陳水扁今天出席「就讀南一中對阿扁從政的影響」講座，現場有觀眾詢問軍購預算相關議題。陳水扁回應，現在有1.25兆國防特別預算，扁執政時期也有三大軍購案，當時編列6千多億元，後來刪到剩4千多億元，特別預算改成一般預算，國民黨馬英九、親民黨宋楚瑜聯手反對。

陳水扁說，自己比較好運，剛好美國政黨輪替，小布希馬上派人到官邸，說台灣過去要買軍火一年一次、北京一年吵一次，不如清單拿出來一次批過；他於是下條子要求一定要出國防部，但陸軍反對、只有海空軍贊成，所以沒有辦法，自己連任後將國防部長從湯曜明換成海軍的李傑，結果預算還是走不進立法院大門，每次反對，非常囂張。

陳水扁回顧，國民黨時代要軍購、美國不賣，阿扁時代要買、美國則要賣，結果國民黨反對。AIT前處長楊甦棣要離開前，邀請國民黨、親民黨高層吃飯，並詢問為何反對國防預算，結果藍橘兩黨回應「我們沒有反對，但政治就是這樣玩的」。

陳水扁強調，國防預算、國家安全，可以開政治的玩笑嗎？把國家的安全全部都玩掉，可以嗎？台灣有自己的國家安全、利益，他對賴總統非常同情，要好好做賴的後盾，因為確實比自己擔任總統時還難，更要支持賴清德政府及1.25兆國防特別預算。

