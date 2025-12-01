國安觀察中國放大外交衝突轉移內部不滿 對日採七大複合威脅

日本首相高市早苗11月7日在日本國會答詢中提及如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此事引發中國反彈，並對日展開一連串政治性抵制。我國安官員分析中國此次複製對台手法，以七大複合式威脅對日進行多層次施壓，並從過去12年間6起事件觀察中國習慣以放大外交衝突轉移內部矛盾與不滿。

中國對日展開七大複合式威脅

我國安會密切關注日中情勢發展，觀察出中國對日本展開七大複合式威脅。國安官員指出，首先是「粗暴語言」，包括中國駐大阪總領事薛劍的「斬首說」，到中國央視旗下社群網站帳號「玉淵譚天」使用「噴糞」、「腦袋被驢踢了」等字眼。第二是「軍事恫嚇」，中國在11月15日揚言於黃海中部部分海域進行實彈射擊等一連串演訓，但實際是在沿岸進行規模小、聲音大的岸置火砲演訓，並在17日以此宣布航行警告。第三是中國海警在釣魚台周邊進行「海上灰色地帶襲擾」。

第四則是一連串的「經濟脅迫」，包括呼籲中國民眾勿前往日本旅遊、發布留學預警，多家中國航空取消或停飛日本線、旅行社則停止接單，並暫停日本水產品進口。另外，中國取消包括「蠟筆小新」、「鬼滅之刃」等日本受歡迎的動畫或電影上映。國安官員並透露，中國之前便已針對「鬼滅之刃」做出限制，因此前陣子許多中國年輕人特地透過小三通到金門觀看。

另外，中國也展開「認知及錯假訊息攻勢」，包括利用許多日本影片「張冠李戴」散布「琉球地位未定論」、在「暗網」抹黑我前駐日大使謝長廷以數百萬珠寶賄賂高市早苗，以及不斷揚言日本破壞現狀、軍國主義復活，與俄羅斯侵略烏克蘭時攻擊烏克蘭是法西斯、破壞和平的邏輯如出一轍。

其餘2項複合威脅手法則包括聲稱「破獲日本間諜」，以及進行「國際法律戰」，包括援引「聯合國憲章」中的所謂「舊敵國條款」，聲稱對日本等第二次世界大戰的戰敗國有權採取軍事行動一事。

國安官員指出，這七種手法是很典型的複合式威脅，不僅對台灣來說是「日常」，也有越來越多島鏈周邊國家面臨同樣壓迫，甚至連歐洲國家也遭受跨境鎮壓威脅，已是不分區域所面臨的問題。

放大外交衝突轉移內部矛盾與不滿

另一名國安人士則整理出2013年至2025年之間6個案例，發現中國慣以外交議題轉移內部經濟問題，也就是當面臨經濟下滑，影響民眾對政府的信心時，便會「向外轉移焦點」，刻意放大外交衝突，激起民族主義情緒「一致對外」，轉移國內的矛盾與不滿。

這6個案例包括2013年月中國GDP成長率降至10年來最低的7.8%，當時宣布劃設東海防空識別區，由於劃設區域涵蓋釣魚台，不僅與台灣、也與日本防空識別區重疊，引發日本抗議，中國民間愛國情緒高漲，且因此充斥反日評論。2016年至2017年，韓國宣布部署「薩德」反導系統，中國祭出「限韓令」，包括限制韓國影劇播放及藝人演出、禁止旅遊等，當時中國的GDP創26年新低，國企債務飆升。2018年至2021年正值中美貿易戰，中國總體經濟持續惡化，當時涉及中、美、加三國的司法案件「孟晚舟案」被升級至政治、外交層面。

另外，2020年由於澳洲呼籲獨立調查COVID-19起源，中國對澳洲提出14項控訴，並對葡萄酒等商品實施禁令或祭出高稅率，當時中國的GDP創改革開放以來最低2.2%，且面臨高度失業壓力。2023年8月，中國房地產陷風暴、青年失業率創新高時，中共當局將焦點指向福島核廢水排海決定，抵制日本商品。

最新一起則是針對日本首相高市早苗對「台灣有事」的回應，且一連串反制動作仍在持續，而目前中國正面臨連續PPI(工業生產者價格指數)連續36個月下滑的通縮危機，以及房市、公債及失業等多重壓力。針對此事，國安人士指出，中共當局在第一時間沒有動作、低調處理，之後突然升高態勢，顯示並非自然反應，而是經過計算的策略性放大。

該國安人士指出，這6個案例的模式高度一致，有明確的策略設計、由中央主導控制輿論風向，其操作模式依序為經濟困境出現、選擇外交觸發點、定義為主權威脅、動員民族主義、實施綜合制裁、轉移內部矛盾，顯見絕非偶然，而是系統性設計的結果；也就是均以「愛國」、「保護中國民眾」為敘事核心，將對手國家的行動定義為「對中國主權的直接挑釁」、「中國國家安全受到威脅」、甚至是「民族尊嚴遭到脅迫和侵害」，並在3個層面展開行動，包括在法律層面將對方行為標籤為「違反國際法」；在民族層面激發民眾的「民族自尊心」及「國恥意識」；在政治層面則將國內對立轉化為「國家vs.外敵」的二元對立。

中國複製對台手法 對日多層次協同施壓

不過，國安人士也指出，與過去5起案例相比，在這次日中關係緊張事態中，中共的施壓手段已呈現明確的「複合化」且「強度升級」的趨勢，也複製過去用於台灣的「多層次協同施壓」，包括利用反戰團體攻擊日本政府、國內政黨指責及訴諸聯合國，且這次對日本政府除了過去的外交施壓、經濟制裁、軍事恫嚇外，另新增了情報與認知戰層面。

國安人士認為，從這次中國對日本複合施壓的觀察中，可發現中國已可成熟應用對外施壓策略及灰色作戰，並快速應用於任何國家，且增加使用非官方制裁機制，以降低國際法律追究風險。

他提醒，值得注意的是，中國經濟下行壓力加大時，對外衝突風險便顯著上升，因此，當中國未來經濟形勢險峻時，可能會選擇更多外交觸發點，包括透過擴大台灣議題，讓各國噤聲，也就是任何涉及台灣的國際表態，均可能觸發中國強烈反應；只要聲援台灣，就會被視為對中國國家主權產生威脅。同時，中國也已將認知戰常態化，並整合入對外施壓體系，例如透過「間諜案」的公布、媒體畫面操控等手段，塑造目標國家的負面形象。(編輯：陳士廉)