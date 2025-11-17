「國安進行式」娛樂互動 調查局抽出有獎徵答得主 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

調查局舉辦的「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答線上直播，今（17）日舉行抽獎記者會，抽出最大獎iPhone 17等獎項得主，調查局副局長徐國楨表示，國安不再是政府機關或專業領域的專有名詞，而是與每一個人息息相關的生活素養，「國安不是口號，是每天都會遇到的判斷；‘不要亂點’‘先查一下’這些細小的行動，就是防護的開始。」

徐國楨指出，此次活動並非以考試或審核為出發點，而是透過「遊戲化的任務參與」帶出臺灣目前面臨的真實風險情境，例如：陌生投資邀請是否可能是境外滲透、社群帳號背後是否為人設偽裝、或跨平台散布的截圖是否為惡意操弄的素材。「比起告訴民眾國安很重要，更重要的是讓民眾在玩、在觀看、在點擊、在回答的同時能自然理解並融入。」徐副局長認為，讓國安從嚴肅名詞轉化成日常語言，是這次活動的核心目標。

廣告 廣告

「國安進行式」是透過娛樂化互動、自我挑戰式答題方式，結合專有名詞解釋、影片學習及案例分享等方式，引領民眾從輕鬆、有參與感的體驗中理解現代資訊戰與假訊息攻防手法。本次有獎徵答活動於 11 月1日8 時至11月16日24 時開放，只要登入 LINE 帳號並答對全部題組題目，即可獲得抽獎資格。

記者會也安排調查局超人氣吉祥物「查查」與主持人一同搭配演出，透過肢體語言表現抽獎緊張感及反應氛圍，為整體流程增添趣味。調查局指出，國安推廣不須板著臉，也不需要說教感，寓教於娛樂、寓意於參與，才真正能讓議題擴散到生活。

抽獎獎項相當豐富，包括iPhone 17、AirPods Pro、Garmin Vivoactive 5 智慧手錶，更有查查絨毛玩偶、運動毛巾、證件套等國安宣導周邊，希望讓民眾在領獎與分享過程中，也成為「國安訊息擴散者」。本次抽獎結果將於抽獎活動結束後，公布於調查局「全民保FUN趣」臉書粉絲專頁。

調查局強調，資訊韌性是民主韌性的基礎。「國安進行式」要傳遞的精神在於：國安不是某個事件爆發後才要關注的議題，而是每一次日常滑手機的當下、每一次想點連結的 0.1 秒猶豫、每一則訊息在轉傳前的簡單停頓。

照片來源：調查局

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

潤寅詐貸案前調查官收賄吃案 重判12年確定

槍擊犯移移送看守所前死亡 嘉檢這麼說

【文章轉載請註明出處】