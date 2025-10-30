國安高層指導無人機軍民共規 採購數比10萬架「多很多」

國安高層最新指導，要設計「軍民共規」和大量採購無人機，以加速戰時「平戰轉換」。（圖片來源／總統府）

美軍要在第一島鏈要以無人載具打造「地獄景象」，國防部在此架構下，要如何推動不對稱與韌性防衛戰力？據證實， 國安高層最新指導，要以「軍民共規」方式建置無人機（船），以加速戰時「平戰轉換」。

「軍民共規」是行政院經與公共工程會討論後，指定由中科院、經濟部產業發展署共同研議，將列出AI指揮、通訊、網狀化操作、連網等共同規格後，再進一步打造共通、開放性架構的載台。

行政院同時依此方向布局無人機產業發展計畫，規劃先投入約500億元，由國防部將自明年起大買5萬架無人機。

據證實，除了國防部之外，其他各部會包括海委會、交通部、教育部等單位，規劃也要採購約5萬架，未來需求量會「極大化」，軍用與其他政府部門合計，會比目前所知的10萬架還「多很多」。

加速戰時平戰轉換，未來有2X2設計

「事實上，美國也是朝此方向發展。」知情人士解釋，美軍所設定的「地獄景象」，就是要以無人機來當做絕殺共軍的「拳頭」，「軍民共規」，就是「平戰轉換、軍民通用」。

亦即，國軍與各部會所使用的無人機，都會在共同規格下進行生產，戰時動員各部會所使用的無人機，只要重新灌上新的軟體，就可以如烏克蘭一般，馬上就可以投入戰場，由士兵來操作。

無人機未來還有未來還有2X2設計，但大量採購後誰來操作成一大問題。（圖片來源／軍聞社）

「未來還有2X2的設計。」據透露，包括屬於「大腦」的AI控制晶片，以及傳輸通訊這兩大類，這兩大類在未來都會再進一步區分為基礎、高階兩大區塊，以適應不同任務與難度的作戰需求。

台灣雖然有「電子五哥」優勢，同時在今年台北國際暨航太展中，國內外廠商熱鬧搶進這塊市場，只是還有四大關鍵問題有待克服。

四大關鍵待克服，要避免打落後戰爭

首先，台灣無人機產業對關鍵核心關鍵晶片、控制軟體、GPS模組、熱成像、定位晶片與視訊傳輸系統等核心零組件，目前仍依賴盟國進口。

其次，未來在這軍用與民用的10萬架無人機都起飛後，有如10萬隻眼睛，回傳的海量數據，由誰來管理和比對？不同單位如何資訊共享？

第三，是否需要布局超級電腦？甚至是要形成共同作戰圖像，以及搭配海馬士多管火箭等系統同步作戰，都有著諸多重重挑戰有待克服。

第四，則是立委所關切的，部隊要由誰來操作？同時無人機技術更新「換代」極快，如此快速大量採購，未來有可能還是會打一場「落後的戰爭」，戰時應由民間徵用即可。

此外，軍備局公告的規格被質疑過低，設定不符台灣戰場需求，目前傳出要先通過概念性驗證（POC），也就是會再提高標準後，廠商才能據此取得競爭最有利標的「門票」。

