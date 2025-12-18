國安17項因應策略 政院：軍審法規近期審查完畢

（中央社記者賴于榛台北18日電）總統賴清德今年3月提出17項因應國安及統戰威脅策略，並宣布要恢復軍事審判制度。行政院政務委員林明昕今天表示，軍審制度已停擺數年，為了建立公正、公平、公開的軍審制度，目前正持續盤點中，預計近期審查完畢。

賴總統3月召開國家安全高層會議後舉行記者會，說明台灣當前面臨5大國安及統戰威脅，包括中國對國家主權的威脅、對國軍滲透及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅，並提出17項因應策略，同時宣布恢復軍事審判制度。

為配合17項因應策略，行政院今年已陸續提出產創條例、海纜七法、韌性特別條例、資安法等修法，今天再度通過4項國安相關修法草案，送立法院審議。林明昕出席會後記者會時表示，目前還有軍審4法正緊鑼密鼓審查中，因為軍審制度已停擺幾年，要重新恢復並建立一個公正、公平、公開的審判制度，正持續盤點中，但預計近期會審查完畢。

所謂軍審4法是指修正軍事審判法，以及制定軍法官人事條例、軍事法院組織法、軍事檢察署組織法。但林明昕也提到，4法可能變3法，預計將軍事法院與軍事檢察署合併處理，不過整體尚未定案。

媒體關注香港澳門關係條例是否也在修正之列，政務委員馬永成則說明，港澳條例當時制定是為因應一國兩制，但如今一國兩制已名存實亡，港澳條例是否需要修改仍在討論過程，且17項因應策略中，增加中港澳歸化人士的國安考量可透過行政措施完成，不見得需要修法。

馬永成強調，這不代表一定不修港澳條例，而是政府修法力求嚴謹與平衡，未來會逐步滾動檢討成效。（編輯：林克倫、張若瑤）1141218