國定假日出勤 新北勞工局提醒「都要加倍給薪」

明（25）是行憲紀念日，為國定假日，新北市勞工局提醒勞工與雇主，若勞工在國定休假日出勤，依規定必須加倍給薪，另外因法定休假日與周休二日的例假及休息日規範不同，採排班制的事業單位應標明假別以免發生爭議。

勞工局提醒，法定休假日與周休二日的例假及休息日，在勞動基準法的工時、工資計算倍率及出勤規範都不相同，故採取排班制的事業單位在與勞工排定休假時，雙方應於班表或出勤紀錄標明為法定休假日、例假或休息日等假別，以避免日後發生工資計算等爭議。

此外，日前行政院已核定調升民國115年最低工資，自115年1月1日起時薪制勞工每小時最低工資應達196元，月薪制勞工每月最低工賣應達2萬9500元，不論本國或外籍勞工皆有適用，務必注意不得低於法定標準。

勞工局提醒，事業單位如有違反上述規定，依勞動基準法及最低工資法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

