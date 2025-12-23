國定假日出勤 雇主須支付加倍薪資

嘉義縣政府。(圖取自google地圖)





行政院增訂5個國定放假日，嘉義縣政府勞工暨青年發展處提醒雇主，行憲紀念日(12月25日)和中華民國開國紀念日(元旦，1月1日)都是國定假日，雇主應給假並給薪，如勞工同意出勤，雇主應依法加倍發給工資，若違反規定者，可處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

勞青處表示，月薪制勞工同意在國定假日出勤，出勤8小時以內者，雇主應於原月薪外，另再加給1日工資；若超過8小時，應依勞基法第24條規定按平日每小時工資額加給1/3或2/3加班費。時薪制或日薪制勞工如同意在國定假日出勤，則應依照當天出勤工作時數，加倍發給工資。

廣告 廣告

以月薪36,000元勞工為例，推算每日工資為1,200元，如在國定假日出勤8小時以內須加給工資1,200元；如為時薪183元勞工，則每小時須再另外加給183元，日薪制勞工則應加給1日工資1,464元。

若勞工於休假日出勤後，自願換取補休也是可以的，但雇主不可片面規定「只能」申請補休，而不加發工資。勞雇任一方如欲調移休假日至其他工作日，也應透過協商。

此外，勞動部近日針對勞工申請普通傷病假時，其全勤獎金權益發布解釋令，勞青處提醒，除原有規定的生理假、安胎休養假，因妊娠未滿3個月流產未請產假而請病假或因照顧家庭成員的事假，雇主不得因此扣發其全勤獎金，其他原因的病假，僅得依勞工請假日數扣發。

舉例說明，假設勞雇雙方約定每月工資為33,000元，其中3,000元為全勤獎金，勞工於某一個月請病假1日，其他工作日皆有出勤，則該月全勤獎金之扣發不得超過100元(3,000元÷30日)。

勞青處長陳奕翰提醒，公司的相關規定建議均需明定於内部規則中，如涉及需勞資協商事項，請務必協商後才能實施，若有勞動法令之疑慮，可直接洽詢05–3620123轉8018、8023嘉義縣政府勞青處。



更多新聞推薦

● 向監院提彈劾 藍白控卓榮泰擴權獨裁、踐踏憲法