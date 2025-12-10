國定古蹟台中州廳噴水池拆了！江肇國質疑：這在回復歷史風貌？

台中州廳花園噴水池，因不符安全需求遭刨除。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕國定古蹟台中州廳有113年歷史，台中市文化局正進行2期修復再利用工程，路過民眾發現廣場如廢墟，連門前花園噴水池都被刨除，疾呼「真的太慘了！」台中市文化局表示，水池設計阻隔動線，不符安全需求，報請文化部同意並邀專家學者審議通過拆除，民進黨台中市議員江肇國表示，日治州廳噴水池是空間記憶，「這樣拆有在回復歷史風貌嗎？」

民眾gi提醒，州廳前噴水池這幾天不見了，水池內有放一塊1969年金龍少棒優勝紀念碑，擔心連帶遭刨除丟棄，對此，文化局文化資產處表示，紀念碑移置到改建工務所保存，待明年州廳修復完畢，8月後會再規劃展示。

台中州廳正全面推動修復再利用計劃，民眾geomosa說，「真的會氣死人，盧媽媽在的城市古蹟一直被破壞，州廳錯過成為國家級美術館(2018年前市長林佳龍，規劃為台灣近現代美術專屬展場)，修復多年不見天日就算了，現在竟在亂挖地面、破壞水池？」

台中市文化局表示，州廳廣場年久未整修，地坪多處損壞凹陷，加上過往水池設計造成動線阻隔，已不符現代安全需求，經報請文化部同意，並邀專家學者審議通過後，展開花圃及噴水池等老舊設備拆除改善工程，以恢復人本動線，維護市民安全。

台中市議員江肇國說，日治時期州廳，門前就是很漂亮圓形花圃，後來才改建成噴水池，無論是花圃或噴水池，都是空間一部分記憶，無奈的是，市府拆掉整個廣場，這樣真的回復歷史風貌？

