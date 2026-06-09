國宴名廚南下高雄福華 經典江浙宴席重現港都餐桌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國宴級料理首度跨城獻藝，高雄福華大飯店江南春餐廳即日起至6月21日邀請台北福華江南春主廚劉宜嘉南下客座，帶來曾於美國華府宴請國際政要、僑界人士的經典國宴料理。透過江浙菜系的細膩工藝，結合高雄在地特色食材，打造一場融合傳統與創新的味覺盛宴，也為南台灣饕客帶來難得的國宴級餐飲體驗。

近年餐飲跨域合作蔚為風潮，高雄福華江南春長期以精緻江浙上海料理聞名，透過細膩手藝與在地食材結合，在南台灣建立深厚口碑。此次攜手台北福華名廚，不僅重現國宴經典菜色，更藉由在地風土元素重新詮釋傳統料理，展現跨地域飲食文化交流的新火花。

廣告 廣告

↑圖說：台北福華江南春劉宜嘉主廚客座高雄，攜手陳振益主廚，以國宴手藝結合高雄在地食材，獻上期間限定的味覺盛宴。（圖片來源：高雄福華大飯店提供）

為讓更多民眾一嚐國宴風味，餐廳特別推出「國宴輕嚐四人組合餐」，每套售價2,888元另加一成服務費，從前菜至甜點完整呈現國宴料理的精髓。開胃前饌「海陸玫瑰花」以魚子醬墨魚搭配南台灣煙燻鴨胸精心塑形，宛如盛開玫瑰，兼具視覺美感與層次風味；主菜「海珍河饌嚐珍饈」則集結鮮蝦與扁鱈等海味精華，展現江南菜系講究鮮嫩本味的特色。

其中備受矚目的「瓊漿玉帶藏珍寶」以台灣傳統米麋文化為發想，選用高雄美濃147號米與壽司米調配熬煮，歷經十餘小時慢火細燉，再以雞湯與干貝高湯提味，入口綿密滑順卻保有濃郁米香，並透過桌邊服務呈現，增添尊榮用餐體驗。

↑圖說：「國宴輕嚐四人組合餐」從前饌到甜點完整呈現國宴料理的層次之美。（圖片來源：高雄福華大飯店提供）

另一道創意料理「醍醐金牌脆烏參」則顛覆傳統海參料理印象，以酥脆外皮包覆柔嫩口感，搭配老母雞及金華火腿熬製醬汁，呈現濃厚而細膩的風味層次。最後以「銀耳桂圓燉雪梨」作為甜點收尾，為整場宴席增添溫潤雅致的養生風味。

除了套餐之外，活動期間也同步推出多款國宴精選單點料理，包括「鎮江水晶肴肉凍」、「瓊漿玉帶藏珍寶」、「金絲圓鱈」及「秘醬烤和牛佐鮮蔬」等招牌菜色。其中「金絲圓鱈」選用高雄甲仙芋頭刨製細絲酥炸成金黃外衣，搭配低溫熟成圓鱈，再以六龜山茶煙燻增添茶香層次，展現高雄山海物產特色；「秘醬烤和牛佐鮮蔬」則以特製醬汁襯托日本A5和牛細膩油脂香氣，呈現頂級食材的純粹風味。

↑圖說：「金樽火焰冰淇淋」融合高雄當季火龍果入料，呈現自然玫瑰色澤，搭配干邑白蘭地點燃火焰，香氣四溢，完美詮釋國宴料理中西合璧的華麗演出。（圖片來源：）

餐宴壓軸的「金樽火焰冰淇淋」更充滿儀式感，主廚將高雄當季火龍果融入冰淇淋中，呈現天然玫瑰色澤，再以干邑白蘭地點燃火焰，營造視覺與嗅覺雙重饗宴，為整場國宴盛宴畫下華麗句點。

高雄福華表示，此次邀請台北福華江南春主廚客座，不僅是廚藝交流，更是飲食文化傳承與創新的展現。透過國宴級料理與在地食材的結合，讓經典江浙菜展現嶄新風貌，也讓饕客有機會在高雄感受國宴餐桌的精緻魅力。

更多品觀點報導

生養在臺南超幸福！黃偉哲拋0至6歲全方位育兒政策

康裕成率團訪紐約取經 借鏡城市外交與運動經濟為高雄尋找國際新定位

