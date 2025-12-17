國宴級年菜在家吃！圓山6主廚首度聯手推圍爐菜

在年底的這段期間，各家飯店的年菜戰已經開打。（圖／東森新聞）





再過不久就要迎接農曆春節，在年底的這段期間，各家飯店的年菜戰已經開打，還有飯店是集結了全台的大廚，推出限量年菜套組，不像內用要花兩到三萬元，就能吃到星級饗宴。

五顏六色色香味俱全，有貝有蝦有菇還有雞鴨，象徵團聚招財的盆菜，這一鍋能吃的到10種料，圓山飯店年菜亮相話題滿滿。

圓山牛排館主廚廖健皓：「它是澳洲的和牛，基本要燉個三個小時左右。」

A5和牛大塊厚實，用紅酒燉到軟爛，主打要讓你一口咬下一口即化，也不用怕冷凍包味道跑掉。

圓山牛排館主廚廖健皓：「我們味道都幫消費者已經都調理好了，每一樣料理都是用真空袋包起來，消費者其實不用擔心，回去還要再另外料理，其實是很OK的。」

圓山大飯店圍爐年菜，除了單品也推組合菜，主打集結全台六大主廚推國宴級限量年菜，每套萬元有找。

圓山大飯店總經理方遠懷：「主廚人力也是有他的限制，那另外我們也不是外包給任何OEM廠商做，全部是我們自己自製，所以冷凍年菜部分來講都是限量。」

業者打出「團體戰」，依據當地食材設計再把年節意涵融入到料理內，主打跟內用桌菜完全不同，小家庭也可以輕鬆享用。

圓山大飯店總經理方遠懷：「成本大部分來講，其實我們圓山都自行吸收，並沒有反映到價格上面去。」

今年干貝、乾貨、豬肉價漲，業者自行吸收成本，華國飯店也一樣，雞湯佛跳牆梅乾扣肉，價格不變還推早鳥優惠，至於漢來飯店則是推經典粵式菜，六道單品組合也不用萬元。

畢竟每道都是精心製作，各大飯店幾乎都是限量推出，年底搶攻年菜商機，讓民眾免下廚也能把年味端上桌。

