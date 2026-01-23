國宴級百年肉圓！北斗肉圓生，手工指痕三角肉圓、鮮脆筍丁肉餡，肉圓迷必訪原點

彰化北斗｜肉圓生

接連著介紹了6家田中小吃後，這篇先離開田中轉戰上港有名聲、下港有出名的「北斗肉圓」，省得大家說我老偏心故鄉基隆的肉圓。要說肉圓，彰化肯定是泰山北斗，差不多就是集少林、武當於一身，其他各大門派且去輸贏。

結論：棕色先蒸後炸的肉圓皮綿Q口感不錯，肉餡扎實偏甜，醬汁濃厚帶著八角、花生、蒜泥等多種中藥香非常特別；米糕不錯辣椒醬很鹹；四神湯中規中矩。

彰化北斗｜肉圓生

彰化北斗｜肉圓生

那一趟的彰化美食之旅我們的住宿店是彰化高鐵站對面的「馥御花園酒店」，在飯店住了機車(飯店也有自行車可以租借)騎過來，大約也就十來分鐘的距離，遠比我想像中來的方便許多。在眾多北斗肉圓老店中，我們挑了最有名的「肉圓生」。順便說一下，旁邊是我一直以為是台中名物的「洪瑞珍」本店。

廣告 廣告

彰化北斗｜肉圓生

據說北斗肉圓是全台肉圓的始源，由日治時代彰化北斗的寺廟擔任桌頭的范萬居(1898年)所創，故事有一點長，咱們省略。又據說「肉圓生」、「肉圓瑞」都是范氏家族的後代。因此往上推北斗肉圓生也有超過一百年的歷史，但真正讓肉圓生一舉成為北斗肉員之最，則是陳水扁當總統時指定的國宴小吃。牆上的扁額、名人和電視節目的採訪照片，可謂集榮耀於一店。

彰化北斗｜肉圓生

除了肉圓外，這裡也有買米糕和乾麵，湯品則以四神湯、豆腐湯、貢丸湯為主。

彰化北斗｜肉圓生

北斗肉圓相較於彰化肉圓來得小上一點，外觀有指模是其特色，代表的是純手工製作，同樣以炸的方式呈現，相對是較低的油溫，雖不似基隆的低溫油泡。

彰化北斗｜肉圓生

這是北斗人所謂的標配，肉圓、油飯加四神湯，有意思的是這裡的肉圓不像彰化市配骨髓湯。桌上的辣椒醬則是台灣彰化的標配六十年老廠振字蕃姜醬。

彰化北斗｜肉圓生

這家的肉圓特色是皮很Q很綿，醬汁很濃是米醬為底，吃起來有八角、花生、蒜泥等多種中藥香非常特別，肉餡則是以筍竹和肉塊為主，這點跟基隆的肉圓蠻像的。整體來說，這家的肉圓我是喜歡的，雖然吃多有一點鹹、渴，但幸好有點四神湯。

彰化北斗｜肉圓生

彰化北斗｜肉圓生

彰化北斗｜肉圓生

米糕的口感比較黏且扎實，咀嚼端的米香也相當好，是我喜歡的那種米糕，不過椒醬很鹹就是.......。

彰化北斗｜肉圓生

四神湯的薏仁很多，小腸處理的蠻乾淨，湯頭帶點中藥氣息，整體來說中規中矩。

彰化北斗｜肉圓生

北斗肉圓生(粉絲團):彰化縣北斗鎮中華路192號，電話:048871349，營業時間:星期三、09:00–17:00(星期二休)

文章來源：小虎食夢網