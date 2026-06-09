國家不是蘇家！白控蘇巧慧家族違法煉金 黃國昌點名賴清德還要包庇多久？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍、民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君今（9）日上午舉行記者會，稱民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純在2023年起擔任威如科技股份有限公司旗下akaSwap執行長後，威如科技連年獲得補助，質疑蘇巧慧護航文化部預算、圖利蘇巧純。民眾黨主席黃國昌晚間在臉書貼文，怒批「國家不是蘇家」，「父女聯手違法煉金，賴政府還在包庇掩護」，「請問賴清德主席：你認同此等劣行嗎？還要繼續包庇嗎？」
黃國昌表示，過去兩周，民眾黨立法院黨團和林子宇、陳怡君兩位新北市議員參選人，聯手揭露了蘇巧慧家族一連串無視利益衝突迴避的違法煉金術。一間捲入投資詐騙、虧損嚴重的公司（曠世智能），在蘇家人入主擔任董事兼任營運長後，在蘇貞昌擔任行政院長時，於2022年11月從國發基金取得規避投資上限的1999萬9千元注資，蘇貞昌卸任後，2024年又從經濟部商發署獲得120萬元補助。
黃國昌指出，這段期間，蘇巧慧皆為立委，負責審查行政部門的預算，也無怪乎蘇家人可以如入無人之境，從國庫裡搬錢。尤有甚者，國發會、經濟部在如此的醜事被攤在陽光下後，淪為蘇家禁衛軍，不但出面洗地，還替其遮醜。連最基本的利益衝突身分揭露表都不斷拖延，配合蘇巧慧的閃躲策略，擺明了就是根本沒依法填寫，所以無法提供，刻意遮掩蘇巧慧、蘇貞昌違反《公職人員利益衝突迴避法》的違法事實。
黃國昌說，今天蘇巧慧家族再一次遭揭露，將「觸手」伸向了文化部：蘇家人擔任akaSwap執行長，2026年取得文化部黑潮之XR沉浸式影像創作補助。但離譜的是，本來應該替人民把關預算的蘇巧慧立委，搖身一變，公然護航蘇家人要申請的補助。此等濫用國家資源豢養自家人、赤裸裸的圖利惡行，竟然出自民進黨徵召的新北市長參選人，「請問賴清德主席：你認同此等劣行嗎？還要繼續包庇嗎？」
黃國昌稱，蘇巧慧之所以能有恃無恐，屢屢以問A答B的手法，企圖迴避自身違法行為掩護自家人豪取數千萬元國家投資補助，不僅僅是因為媒體該處理的都處理了，更是由於相關部會全部都是民進黨把持，事證如此明確的違法，在賴清德政府的包庇之下，讓蘇巧慧繼續躲在幕後、逃避質疑。請問如此明確的違法：監察院還要睡到何時？賴清德還要包庇多久？還是說蘇巧慧違法未揭露利益衝突的事證，又是屬於國家機敏資訊，又要封存三十年？
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