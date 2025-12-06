國家主權不容讓步！盼團結面對中國威脅 賴清德：民主、反共、不分黨派

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮（圖／總統府提供）

總統賴清德今（6）日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，身為總統，在面對外來威脅的時候，他非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力所分化。包括雷震、傅正、殷海光等民主運動前輩，都是為了爭取民主而付出，現在我們的責任是要捍衛、深化民主，也希望國內在民主、反共、不分政黨這三個面向能夠團結，一致對外。

賴清德表示，雷震、殷海光與傅正三位先生，是台灣社會廣為推崇，象徵台灣早期民主運動的代表性人物，今日三位先生的基金會與研究中心攜手舉辦論壇，意義非凡，很榮幸能夠受邀參與今日盛會。

賴清德指出，雷震、殷海光與傅正皆出生、成長於中國，都因愛國意志先後加入國民黨抗日，並從事反共工作，後來他們在台灣相逢、相識、相知，也在台灣為了理想奮鬥。其中，年紀最長的雷震創辦《自由中國》雜誌，在台灣推廣民主、自由與法治，同時高舉民主反共大旗，在《自由中國》發行期間，雷震也刊登了一系列以「今日問題」為題的社論，第一篇就是由殷海光執筆表述對「反攻大陸」的質疑。

賴清德提到，雷震也與台灣民主運動人士郭雨新、高玉樹、李萬居等人共同連署，要求蔣介石不應三連任。後來發現，他所加入的國民黨來台後貪腐不改、吏治敗壞，認為如果台灣或中華民國要繼續得到人民支持，最重要的是成立一個反對黨，將成立反對黨視為「救國圖存」最重要的一件事，也因此獲罪入獄，傅正先生亦然。

賴清德說，因為殷海光撰文質疑反攻大陸的必要性與正當性，讓雷震、傅正等人從此不見容於當局，加上雷震認為應該組反對黨監督政府，更不見容於當時的執政當局，因此雷震、傅正都因此先後入獄，殷海光則遭到政府剝奪生活條件，包括終止研究基金、辭退教職，阻卻他謀生途徑。但是，即便面臨牢獄與壓迫，三位先生仍不改其志，雷震出獄後仍持續嚮往成立反對黨，更撰寫《救亡圖存獻議》給蔣介石政府，其中主張將國號改為「中華台灣民主國」，當時的政府當然是不會接受，可謂壯志未酬。

賴清德進一步指出，傅正在1986年9月28日戒嚴時代，在圓山大飯店和當時台灣社會的有志之士共同成立民主進步黨，當時會議主席正是前立法院長游錫堃。也就是說，雷震的遺願，由傅正與台灣的後起之秀、勇敢的民主運動人士共同完成，過程中他們都有許多令人欽佩的言論。

賴清德提到，殷海光晚年時生活拮据，曾寫下一段文字，令人相當感動。，他認為，人的一生就像一顆蠟燭，蠟燭點完之後什麼都沒有了，但也不會因此愚昧地去追求長生不老之藥，也不會懦弱地把自己封存在誇張、幻想的言論當中生活，反而嚮往在逆境中仍不斷向前的人。他也希望，當蠟燭燒盡後，有許許多多蠟燭可以跟著點燃，深信一定可以看到光明，黑暗一定會過去。

賴清德說，作為民進黨主席，他看過民進黨一些前輩過去的事蹟跟言論，非常欽佩傅正。在傅正逝世30週年紀念活動當中，曾播出傅正在世時所說的一段話：「我願意犧牲我的自由，甚至犧牲我的生命來追求，第一是民主、第二是民主、第三是民主，除了民主還是民主」，氣動山河，令人欽佩。不管是雷震、殷海光或是傅正，他們一生行止令人欽佩，對台灣民主運動發展貢獻卓著，「因為他們三人不約而同，點亮了千千萬萬支的民主火光」。

賴清德表示，民進黨創立之後，在1999年針對國家主權通過了「台灣前途決議文」，內容是台灣已經是個主權獨立國家，根據憲法名字叫中華民國，主權和中華人共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人共同決定。

賴清德提到，傅正與台灣民主運動前輩組黨，完成雷震的遺願，而雷震希望將國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這麼做，「民進黨是認為，留著這個名字，有助於團結台灣社會，因為這個名字是寫在憲法裡面。」而且「台灣前途決議文」特別指出，台灣已經是一個主權獨立國家，也就是沒有必要另行宣布台灣獨立，目的也是要團結台灣社會，但當中的理念是與雷震一致的。

總統賴清德出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮（圖／翻攝畫面）

賴清德強調，去年他當選總統時，美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，國際社會、媒體在報導時提到我們時也是稱「台灣」；邦交國或我們自己、國際友人有時也會稱呼我們「中華民國台灣」。但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人民。

賴清德接續指出，民進黨在2004年又通過「族群多元國家一體決議文」，台灣本身就是一個多元族群的社會，不管先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，大家應該要團結合作，無論是台灣認同或中華民國認同，都應該彼此尊重。

賴清德表示，身為總統，在面對外來威脅的時候，也非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力所分化，分散力量就沒有辦法保護國家。

賴清德說，今日稍早參加世界人權日活動，與一群當年犧牲奉獻的民主運動人士見面，代表致詞的黃華先生今年已高齡87歲了，當年這一群前輩都為了爭取民主而付出，現在我們的責任是要捍衛、深化民主。

賴清德指出，第一步，就是要守護國家主權；國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，在以下三個面向展現團結：第一是民主、第二是反共，第三是不分政黨，將國家利益擺在前面。這段時間他不斷強調，民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很自然，不同黨沒有關係，但是大家要同一個國家比較重要。希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並以國家利益為最優先考量。

