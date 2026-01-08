國家住宅及都市更新中心 「平實安居D」開工動土

▲國家住都中心「平實安居D 」社會住宅動土典禮合照。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】由國家住宅及都市更新中心興辦，位於臺南市東區的「平實安居D」社會住宅於今（8）日舉辦動土典禮，象徵全案邁入營造階段。

▲「平實安居D社會住宅動土典禮」動土儀式。(記者劉秋菊攝影)

平實安居A、BC、D由國家住都中心興辦，基地皆位於生活機能佳、未來可就近搭乘捷運藍線的東區平實營區市地重劃區範圍內，今（8）日動土的「平實安居D」預計可為臺南市再添325戶社會住宅，加上去（114）年11月已動土的「平實安居BC」及「平實安居A」，以及市府規劃的「宜居平實」、「宜居後甲」社會住宅，未來平實重劃區內將可提供1,776戶社會住宅，中央與市府共同合作增加臺南市社會住宅供給量，提供更多居住選擇以回應民眾的居住租屋需求，營造東臺南副都心宜居環境。

市府都市發展局林榮川局長說明，「平實安居D」社會住宅基地位於東區瑞祥街及後甲一路口東南角，鄰近南紡購物中心及平實公園，生活機能豐富，另透過步行約10分鐘可抵達未來將完工的平實轉運站，車行約12分鐘可到達臺鐵臺南站，交通方便。

▲台南市副市長趙卿惠與市議員王家貞，在「平實安居D」社會住宅圖像前，交換意見。(記者劉秋菊攝影)

市府都市發展局補充，為照顧市民居住需求，市府積極推動「宜居社宅」，位於北區的「宜居小東」已於去（114）年12月1日公告招租，受理申請期間至今（115）年1月12日下午5時止，歡迎有需求的民眾提出申請。(記者劉秋菊攝影)