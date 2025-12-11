國家住都中心：延吉好室社宅遭統包商竊占 提告究責

（中央社記者高華謙台北11日電）國家住都中心今天說，「延吉好室」社宅遭統包廠商宏昇營造公司公然違法強行竊占，住都中心已認定其行為嚴重違反契約，因此今天依約通知宏昇公司終止契約，也會提起刑事及民事訴訟，絕不寬貸。

國家住宅及都市更新中心今天發布聲明指出，「延吉好室」社會住宅已於今年10月14日驗收合格，宏昇營造股份有限公司依約應立即點交，然而宏昇公司卻以「其他工程爭議」為由，拒絕辦理本案點交。

國家住都中心說，基於公共利益與維護準住戶權益的堅定立場，必須採取最果斷4項行動，包括即日終止契約、今日全面接管、追究刑責且絕不妥協、通報工程會示警。

國家住都中心強調，社宅承租戶權益不容犧牲，這次終止契約及後續法律追訴，是為立即排除違法狀態，確保社宅能夠在安全、合法狀態下順利交付給承租戶，絕不會影響原訂入住民眾的期程與權益，國家住都中心將全力確保承租戶權益，請所有預計入住民眾無需擔心。（編輯：蘇龍麒）1141211