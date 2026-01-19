國家住都中心「武東好室」動土 台南添193戶社宅

（中央社記者楊思瑞台南19日電）國家住宅及都市更新中心在台南市歸仁區興辦「武東好室」社會住宅，今天舉辦動土典禮，基地鄰近沙崙智慧綠能科學城及高鐵特定區，預計於118年完工，可提供193戶社會住宅。

台南市政府都市發展局代理局長林榮川致詞表示，「武東好室」是中央在台南市歸仁區動土的第2處社會住宅，未來沙崙智慧綠能科學城及高速鐵路台南車站特定區將持續發展，感謝內政部協同國家住都中心推動，為民眾提供更多居住選擇。

林榮川說明，「武東好室」社會住宅基地位於歸仁區高鐵大道、中正南路二段及高鐵十二路街廓內，將規劃設置托嬰中心提供照顧資源，另鄰近三井OUTLET PARK和大台南會展中心，約5分鐘車程可至高鐵台南站、台鐵沙崙站。

市府都市發展局補充，市府將持續積極推動「宜居社宅」，與中央攜手合作提供更多居住選擇、營造宜居環境，由市府自建北區「宜居小東」社會住宅將擇期辦理抽籤，民眾可關注相關資訊。（編輯：陳清芳）1150119