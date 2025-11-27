國家住都中心2社宅獲優良工程金安獎 (圖)
勞動部職業安全衛生署26日舉行第19屆優良工程金安獎頒獎典禮，國家住都中心興辦的「頂福安居」社會住宅獲頒金安獎民間工程類優等獎，由社宅部組長葉韋呈（左1）代表受獎。（住都中心提供）
中央社記者高華謙傳真 114年11月27日
