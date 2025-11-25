國家兩廳院2026台灣國際藝術節 長榮交響樂團打頭陣

長榮交響樂團與國家兩廳院同慶藝術節演出。（圖：國家兩廳院提供）

▲長榮交響樂團與國家兩廳院同慶藝術節演出。（圖：國家兩廳院提供）

明（二○二六）年台灣國際藝術節（TIFA）將於三月八日登場，第一場的演出將由長榮交響樂團駐團藝術家梵志登率領全團，與全球傳奇男中音布萊恩·特菲爾（Sir Bryn Terfel），以《諸神與魔鬼》為題演出多部歌劇選段，這也是梵志登與長榮交響樂團首次參與台灣國際藝術節（TIFA）演出活動。

兩廳院舉辦二○二六TIFA台灣國際藝術節宣告記者會，公布十六檔精彩節目，涵蓋舞蹈、劇場、跨域創作與聲樂等。長榮交響樂團表示，非常高興受邀作為本屆音樂類節目的首檔演出，曲目將涵蓋十九世紀多位作曲家的歌劇作品，包括《紐倫堡的名歌手》與《女武神》的部分篇章、古諾《浮士德》中的「金牛犢之歌」、普契尼《托斯卡》「感恩頌」等，不同語言、風格與戲劇情境的歌劇選曲，屆時將帶給臺灣樂迷史詩級的享受。

廣告 廣告

國家兩廳院藝術總監劉怡汝致詞表示，感謝長榮交響樂團首度積極參與藝術節合作，讓藝術願景得以落實。劇場的夢想並非少數人發願就能達成，而是眾人攜手的成果。期盼透過這個舞台，讓我們共同看向世界、走向世界。

長榮交響樂團自二○二五年起禮聘梵志登擔任駐團藝術家，不到一年時間可以看出對臺灣古典樂壇所造成的影響。最難得的是梵志登在這一年中也不辭辛苦，率領長榮交響樂團踏遍全台各地，包括台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、雲林、台中、高雄、屏東等地，讓六都以外的樂迷們，也有機會親眼目睹世界級的大師指揮風範。明年長榮交響樂團已規劃完成系列音樂會，將陸續對外公布，歡迎樂迷們持續追蹤長榮交響樂團官網或臉書粉絲團。