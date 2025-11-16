國家公園光電板設限 藍委示警新國土災難：綠甘願當幫兇
立法院14日三讀通過《環評法》、《地質法》與《發展觀光條例》修正案，未來位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，及40公頃以上的光電，都需經環評把關。藍委陳菁徽怒轟民進黨甘願當破壞環境的幫兇，更示警20年後將有光電板報廢潮。
國民黨立委陳菁徽14日發文直批，山也光電板、海也光電板，甚至很多都設在國家最脆弱的地質敏感區、豐富自然生態的國家風景公園，荒謬至極！當初在提案修法時，沒想到竟會遇到來自執政黨如此大的反彈。守護環境，保護人民安全，這不是最最最基本的常識？
陳菁徽指出，山上的公路周邊的「山崩地滑區」，是在保護山邊的脆弱坡地，在這些地方整地、打樁，就是製造災難。斷層帶是「立即危險」的區域，把光電設施蓋在「地表的活動剪刀口」上，根本就是在拿人民的公共安全開玩笑。還有「地下水補注區」，這裡是我們賴以維生的地下水庫！若用基樁、用水泥把它封死，水進不去，結果就是大雨必淹、大旱無水。民進黨到底是多麼甘願成為破壞環境的幫兇？
陳菁徽強調，這些修法內容絕對不是反綠能，是要安全、環境永續。過去這幾年，光電廠商拿到的20年躉購合約，簽約的價格、簽約的條件，到底合不合理？有沒有「暴利」？有沒有「過度圖利」的疑慮？人民支持綠能，是為環境永續，不是為了讓特定廠商在20年的保障合約下「一本萬利」！我們必須追查，這些合約背後，犧牲的是誰的利益？是台電的財務？還是全民的荷包？
陳菁徽直言，全台灣數千萬片、總量可能高達數十萬噸的光電板，20年後即將迎來「報廢潮」！片片有序號早就破功，一片光電板裡面有玻璃、有矽、有重金屬，如果沒有妥善的回收機制，被隨意掩埋、棄置，重金屬滲入土壤、汙染水源，就是新的國土災難嗎？這一代的綠能，絕對不能變成下一代的巨量廢棄物，台灣不能在解決一個能源問題的同時，卻製造出另一場更嚴重的「環境垃圾爆量」危機。
