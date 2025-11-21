國家公園強化生態保護管理 研議使用者付費 碳匯調查每年228萬噸二氧化碳當量

陽明山國家公園著名的花鐘景點，長年都有萬紫千紅嬌美的花朵盛開，吸引遊客前往參訪遊覽。（記者王先國攝）

內政部長劉世芳日昨主持部務會報，安排國家公園署報告「國家公園自然碳匯調查、碳盤查成果及後續精進方向」及「評估國家公園入園收費之可行性」。劉部長表示，國家公園、濕地及海岸作為我國最具代表性的自然碳匯關鍵場域，將持續精進相關科研教育及自然碳匯、組織碳盤查工作，以實現我國2050淨零排放目標。同時，為強化國家公園生態保護，確保永續服務品質及落實環境維護，國家公園署將審慎評估「使用者付費」的可行性。國家公園署將廣泛蒐集各界意見，充分對話與溝通，以確保政策兼具保育效益與社會接受。

內政部指出，國家公園署已完成九座國家公園及一座國家自然公園年度自然碳匯估算，估算量為二二八萬噸二氧化碳當量，相當於接近一萬八千座大安森林公園的每年碳吸存量；各國家公園管理處完成以一一二年為基線的組織碳盤查作業，並以玉山國家公園管理處為示範據點，率先取得「美國國家標準協會認證委員會（ANAB）」認證的溫室氣體查證證書，這項成果不僅驗證了國家公園碳管理作業規範中活動數據的完整性與碳排放量估算可靠性，更為臺灣樹立組織層級碳盤查的示範標竿。

另外，於重要濕地碳匯方面，國家公園署至今已累積七類具代表性重要濕地的碳匯實測成果，將持續分年分期調查，預計於一一七年前完備內陸型與人為型（十二類）重要濕地自然碳匯調查。內政部強調，其整體效益體現在形塑臺灣邁向「淨零排放」與「自然正成長」的雙重目標。後續將積極從科研治理、推動增匯減碳行動及強化碳盤查等方向精進。此外，積極與各部會及民間企業在公私協力上合作，將結合企業ESG與國家公園生物多樣性保育行動，擴大公私協力的保育成效，迄今已完成五十一件企業ESG合作案例。

內政部表示，國家公園生態保護區物種豐富但脆弱，任何對棲地或野生動物的驚擾行為都可能造成難以逆轉的破壞。此外，極端氣候也增加步道及設施維修難度。為提升保育效率與維持必要設施品質，國家公園署將審慎研議「使用者付費」，期能讓使用者共同承擔環境責任，推動更公平合理的資源分配。

內政部呼籲，國家公園是重要的碳匯寶庫，民眾進入園區從事活動，應採取低碳永續的行動，落實「無痕山林LNT」行為準則，共同降低碳排放，達成國家淨零轉型的目標。