國家公園登山報到APP今上線 無須再印紙本投遞

為提升登山活動安全與便利性，內政部國家公園署自今（16）日起正式推出「國家公園登山報到APP」。（內政部國家公園署提供／王千豪台北傳真）

為提升登山活動安全與便利性，內政部國家公園署自今（16）日起正式推出「國家公園登山報到APP」。公園署表示，此APP整合玉山、雪霸、太魯閣等三座高山型國家公園資訊，提供空中報到及離園、求救、報平安、步道地圖、入園許可證及即時訊息推播等功能，登山者無須再列印紙本投遞登山口。

公園署表示，使用方式簡單，登山者只需輸入身分證字號及入園日期，即可完成空中報到與離園簽退，無須再列印紙本投遞登山口，大幅提升報到流程的便利性並兼顧環境友善；同時，如遇緊急狀況，也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。

廣告 廣告

公園署提醒，登山前應先下載並熟悉本APP操作方式，並注意高山低溫環境可能影響手機電池續航力，請務必攜帶行動電源備用。公園署也建議善用「報平安」與即時訊息推播等功能，掌握行程與自身安全。

更多中時新聞網報導

國道匝環道去年372事故 4成撞護欄

北榮、台大院長賣藥 AI詐騙啦

慣性清喉嚨 易燒聲、胃食道逆流