國家公園登山報到APP今上線 無須再印紙本投遞
為提升登山活動安全與便利性，內政部國家公園署自今（16）日起正式推出「國家公園登山報到APP」。公園署表示，此APP整合玉山、雪霸、太魯閣等三座高山型國家公園資訊，提供空中報到及離園、求救、報平安、步道地圖、入園許可證及即時訊息推播等功能，登山者無須再列印紙本投遞登山口。
公園署表示，使用方式簡單，登山者只需輸入身分證字號及入園日期，即可完成空中報到與離園簽退，無須再列印紙本投遞登山口，大幅提升報到流程的便利性並兼顧環境友善；同時，如遇緊急狀況，也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。
公園署提醒，登山前應先下載並熟悉本APP操作方式，並注意高山低溫環境可能影響手機電池續航力，請務必攜帶行動電源備用。公園署也建議善用「報平安」與即時訊息推播等功能，掌握行程與自身安全。
其他人也在看
Apple 釋出 iOS 26.2 和 iPadOS 26.2 正式版更新！同步開放多項系統調整
Apple 正式釋出 iOS 26.2，這是 iOS 26 系列的第二個大型更新，距離 iOS 26.1 上線約一個多月。這次更新支援 iPhone 11 系列三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 發起對話
掃描虹膜怕被駭？Worldcoin拆解黑科技：連Sam Altman也無法偷看
把自己的「虹膜」交給一顆陌生的銀色圓球，你敢嗎？自從Worldcoin登台以來，許多人一邊好奇掃虹膜領空投的「好康」，一邊又擔心自己的生物特徵會不會被駭客整碗端走，甚至被拿去偽造身分。面對大眾對「個資裸奔」的恐懼，Worldcoin團隊這次不談幣價，而是直接拆解那顆神秘圓球（Orb）裡的黑科技。原來，你的虹膜照片在機器裡活不過幾秒鐘？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
豆包AI「自動滑手機」惹議！微信、淘寶陸續啟動風控防堵
（記者石耀宇／綜合報導）由字節跳動旗下「豆包」團隊與中興通訊合作推出的AI原生「豆包手機」，近期在中國引爆話題 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
Android手機將能記錄你喝了多少酒、哪裡不舒服！Google「健康連接」介面大改版
為了縮短與蘋果「健康」 (Health)App 之間的功能差距，Google正積極強化Android系統底層的「健康連接」 (Health Connect)平台。根據Android Authority網站報導，Google 計劃對「健康連接」進行介面重整，並且將新增包括「酒精攝入」與「醫療症狀」在內的多項精細化數據追蹤功能，試圖打造更完整的個人健康數據中樞。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
澳洲禁16歲以下用10款社媒 兒少轉戰冷門App
（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲日前禁止16歲以下兒少使用10款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等都不能使用，然而像小紅書等其他不在禁止名單內的App的下載量大增。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 97
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 84
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 7 小時前 ・ 22
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 132
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 69
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 43
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 6 小時前 ・ 4