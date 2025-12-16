國家公園登山APP上線 報到免紙本、一鍵求救發送座標簡訊

為提升登山活動安全與便利性，內政部國家公園署今天(16日)宣布，自即日起正式推出「國家公園登山報到APP」，此APP整合玉山、雪霸、太魯閣等3座高山型國家公園資訊，民眾也可透過此APP完成報到及離園登記、求救、報平安、查詢步道地圖、下載入園許可證及接收即時訊息推播等，讓登山流程更智慧、環境更友善。

內政部國家公園署今天發布新聞稿表示，「國家公園登山報到APP」使用方式簡單，登山者只需輸入身分證字號及入園日期，即可完成報到及離園簽退，無須再列印紙本投遞登山口，大幅提升報到流程的便利性並兼顧環境友善；同時，如遇緊急狀況，也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。

國家公園署提醒，登山前應先下載並熟悉「國家公園登山報到APP」操作方式，並注意高山低溫環境可能影響手機電池續航力，請務必攜帶行動電源備用；國家公園署並建議善用「國家公園登山報到APP」報平安、即時訊息推播等功能，掌握行程與自身安全。



國家公園署邀請登山愛好者踴躍下載體驗「國家公園登山報到APP」，並分享使用心得，攜手打造安全、智慧且友善的登山環境。



