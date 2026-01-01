國家公園署與民眾登七星山迎接新年

內政部國家公園署長王成機與冒著寒風細雨，熱情參加陽明山國家公園管理處舉辦一一五年元旦升旗暨登七星山活動的民眾大合照。

內政部國家公園署長王成機昨（一）日出席陽明山國家公園管理處舉辦一一五年「山迎曙光．旗映新年」元旦升旗暨登七星山活動，帶領陽管處同仁及數百位民眾齊聚陽明山國家公園遊客中心，一同以升旗迎接新年。元旦登七星山活動已逐漸成為許多人每年開啟新旅程的儀式，象徵著從山林間跨出嶄新的第一步。

王成機表示，元旦登高望遠，不只是趟健行，更是一種給自己的祝福。

國家公園署說明，昨日元旦升旗典禮於上午八時在陽明山國家公園遊客中心前廣場舉行，有許多家庭、自然愛好者與登山健腳者共襄盛舉參加，在新的一年參加陽明山國家公園元旦升旗典禮，特別具有意義，也為一年之始寫下格外珍貴的記憶。

王署長表示，陽明山鄰近大臺北區，因地利之便，且具保育良好的山林環境，而廣受民眾喜歡。