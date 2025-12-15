國家公園署與長庚醫療財團法人簽MOU 跨界共推生態保育與永續健康典範

內政部國家公園署王成機署長（右四）與由長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主委（右五）所率領的長庚團隊合影。（記者王先國攝）

▲內政部國家公園署王成機署長（右四）與由長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主委（右五）所率領的長庚團隊合影。（記者王先國攝）

內政部國家公園署今（十五）日與長庚醫療財團法人締結「永續環境行銷宣傳與保育趨勢交流」合作意向備忘錄，正式展開生態保育與健康領域的跨界合作。此次合作結合長庚醫療體系在健康照護領域的專業，以及國家公園在自然保育的深厚能量，共同推動國家公園永續治理、氣候調適及生物多樣性保育的前瞻發展，並為臺灣建立兼顧環境與健康的永續行動新典範。

國家公園署長王成機表示，面對全球物種減少與棲地破碎化挑戰，國家公園已成為臺灣生物多樣性的重要庇護所，國家公園擁有超過一千五百種臺灣特有種生物，涵蓋哺乳類、魚類、鳥類、爬蟲類、昆蟲等，是珍貴的生物多樣性寶庫。為使自然保育與人文資源應用理念更廣為社會理解並投入，國家公園署積極透過醫院候診間、影城、交通等公播平臺之多元渠道推廣保育知識，此次攜手長庚醫療體系，更是跨界深化社會參與的重要一步。

王成機說明，去年國家公園署首次與桃園長庚紀念醫院合作，在候診間安排九部國家公園影像影片供民眾觀賞，讓代表臺灣自然之美的國家公園「大山大海」走進醫療場域。透過播放高山雪景、陽光穿透森林的光影、海潮規律起伏與濕地鳥群緩慢飛翔的影像，使民眾能在候診時透過眼睛「回到自然」，舒緩緊繃情緒、穩定呼吸節奏，並進一步提升等待體驗品質，讓候診空間不只是醫療入口，更成為情緒療癒的緩衝帶。自然影像中的季節變化、山林晨霧、海浪拍岸等自然節奏，也提供陪伴家屬重新調整步調，使「等待」不再是煎熬，而是休息與沉澱的片刻。

本次與長庚醫療體系合作，將透過其遍布全臺的各院區、附屬機構及合作委託機構共二十處，宣傳國家公園、濕地及海岸等永續保育十七部主題影片與政策資訊，將「自然—健康—永續」的價值鏈串接至民眾日常生活，使環境教育觸及更廣泛族群，從兒童到高齡者皆能接觸了解最新保育趨勢。此外，長庚醫療體系亦將至國家公園辦理醫療專題講座、志工參與、實務訓練、社會活動等，以及長庚醫療體系員工環境教育訓練與低碳旅遊推廣，以「共創、共融、共好」的關係，共同打造健康專業融入保育行動的全新合作模式，守護臺灣珍貴的自然資產。

王署長指出，「當大地健康，人也更健康；當人尊重自然，自然便回饋人類。」國家公園不僅是保育基地，更是全民的身心健康場域。國家公園的自然地景、季節變化、生物聲景等豐富元素，對於情緒舒展、身心療癒與生活壓力紓解皆具正面效果。此次合作不只是宣傳面向，更在整合健康領域與生態保育，推廣自然作為支持國民健康的重要解方。

王成機強調，國家公園署與長庚醫療體系願作為先行者，喚起社會對「環境永續、健康生活」交集的重視，培育國家公園長遠治理人才，未來將持續拓展跨域合作，結合醫療、產業、學研與在地社群等多元力量，讓永續成為全民文化的一部分。期待透過本次合作帶動國家公園保育行動升級，並以「生態保育 × 身心健康」的雙引擎推動臺灣永續未來，讓人、自然與社會共融共好，並讓臺灣的綠色醫療與自然保育融合模式走向國際。