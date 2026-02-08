國家公園署辦臺灣黑熊保育特展將展至7/5

內政部國家公園署舉辦「走進有熊國─臺灣國家公園黑熊保育特展」，歡迎民眾把握難得機會前往參觀。

被譽為「森林之王」的臺灣黑熊，是臺灣高山生態系中不可或缺的關鍵物種。內政部國家公園署指出，臺灣黑熊作為臺灣高山生態健康的關鍵指標，黑熊的存續不僅關乎單一物種，更象徵著整座山林的生命力。國家公園署整合玉山、太魯閣及雪霸三大高山型國家公園，歷經三十年耕耘，成功建構起最核心的臺灣黑熊庇護網絡，從棲地保護、族群監測到社區參與，逐步展現穩健而具前瞻性的保育成果，並持續推動「人熊共榮」的永續願景，讓黑熊得以自在行走山林，也讓人們安心親近自然。

為讓更多民眾了解臺灣黑熊保育的歷程與成果，玉山、太魯閣及雪霸三大高山型國家公園管理處近期於國立公共資訊圖書館一樓藝文展示廳，推出「走進有熊國─臺灣國家公園黑熊保育特展」，將展至七月五日。展覽入口處有吸睛的黑熊標本，多元互動的展示內容，讓觀眾彷彿親身走進「有熊的國度」，拉近與山林野生動物的距離，歡迎民眾把握難得機會前往參觀。

國家公園署長王成機表示，臺灣黑熊的保育歷程，正是臺灣社會保育意識逐漸成熟的縮影，隨著黑熊族群擴散、人熊接觸增加，保育目標已明確轉向「預防與管理並重」。目前國家公園署正全力推動四大核心策略，包含導入 AI 監測的「科技預警」、強化食物與廢棄物管理的「源頭管理」、法規與個體處置標準的「規範建立」以及深化社區合作的「在地參與」，讓保育真正落實於地方。

臺灣黑熊以植物為主食，廣泛活動於臺灣山林之間，協助上百種植物傳播種子，維繫森林更新與生物多樣性。黑熊的穩定出現，代表該區域棲地完整且資源充沛，保護黑熊，不僅是守護單一物種，更象徵著對整體高山生態系的承諾。

玉山、太魯閣與雪霸國家公園橫跨中央山脈核心區域，是臺灣黑熊最重要的棲息地，國家公園署依循長期監測成果推動「棲地廊道」概念。利用核心棲地連結，確保黑熊能安全穿越不同保護區，維持族群的遺傳多樣性。透過科學實證基礎，使用紅外線自動相機監測與DNA樣本蒐集，建立完整族群資料庫，讓保育政策具備科學說服力。同時建置安全防線，在登山熱點設置防熊設施，並加強在地民眾的宣導，以確保人熊均安。

國家公園署表示，隨著臺灣黑熊族群回穩與民眾登山活動增加，人熊接觸機會逐漸升高。現行保育策略已由「管理熊」轉型為「管理人類的食物來源」，從源頭降低衝突風險。各國家公園管理處嚴格管理山屋、果園、社區廚餘與飼料，推廣無痕山林（LNT）與攜帶熊鈴的安全觀念，並不定期於全臺辦理多場黑熊保育講座，強化通報系統。透過改變人類行為、移除吸引物，成為預防衝突、促進共存的關鍵策略。

保育工作不應止於官方單位，更需深入民間。國家公園署與農業部林業及自然保育署攜手推動「臺灣黑熊保育行動計畫」，將保育網絡延伸至原鄉部落。主要為強化非法陷阱拆除、即時通報與傷病救援機制，並與布農族、泰雅族、太魯閣族等原民部落合作，結合傳統狩獵倫理與現代保育觀念，發展自主巡守制度。近年透過多點紅外線影像顯示，黑熊族群穩定擴散，於山區及鄰近部落皆可記錄其蹤跡，充分展現跨機關、跨文化合作的顯著成效。

「與熊共存」不僅是一句口號，更是一種生活態度。國家公園署鼓勵登山團體與健行遊客參與黑熊目擊通報，串連原民巡守與自動相機監測成果，逐步建構黑熊出沒地圖，讓全民成為保育夥伴。同時輔導部落發展友善耕作與生態旅遊，降低棲地干擾，讓傳統狩獵倫理轉化為守護山林的力量，形塑「有熊、有獵、有文化」的新型共管關係。期盼未來，在臺灣的山林中，黑熊自在行走，人們安心漫步，共同描繪人與自然和諧共生的理想風景。

國家公園署長王成機強調，本次特展不僅是近三十年成果的總結，更是全民對話的起點，從選用 FSC 認證木材到推廣「黑熊學堂」，引導民眾將保育行動落實於日常生活，並期待透過特展讓臺灣黑熊的故事走進每個人心中，攜手實現人熊和諧與山林永續的願景。