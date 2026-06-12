國家公園署辦《飛吧！熊鷹》包場觀影 梁皆得導演現身分享守護臺灣猛禽生態

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隨著全球對生物多樣性與氣候變遷的關注，推動生態保育與環境教育已成為重要工作，內政部國家公園署亦甚為重視。國家公園署長王成機於今（十二）日率領同仁及志工們，共同參與該署舉辦生態紀錄片《飛吧！熊鷹》包場觀影活動，並特別邀請加入「Team 國家公園」的企業ESG夥伴共襄盛舉。《飛吧！熊鷹》為梁皆得導演耗時十二年拍攝完成的珍貴紀錄片，透過大銀幕視覺震撼與細膩敘事見證雲端上熊鷹的生命律動，以及生態研究者、原住民族與這片土地共生的動人歷程。

國家公園署表示，臺灣國家（自然）公園擁有豐富多元的生態環境，從高山、濕地到海洋，皆是臺灣野生動物的核心庇護所。此次觀賞的生態紀錄片不僅記錄瀕臨絕種保育類野生動物熊鷹的神秘面紗，更深入探討學術研究、原住民傳統文化與生態保育之間的互動與平衡，呈現臺灣山林生態的珍貴價值。

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今日特別安排映後座談會，邀請梁皆得導演及朱惠菁編劇親臨現場分享創作歷程。兩人以深入淺出的方式，講述十餘年拍攝過程中遇到的挑戰與感動，以及如何將繁複的生態研究內容與原住民族文化故事，轉化為兼具知識性與情感共鳴的影像作品。現場互動熱烈，不論是長期站在第一線的國家公園同仁與志工，或是思索如何將生態保育導入企業願景的ESG夥伴，皆紛紛表示深受感動。

國家公園署期盼，透過電影藝術與生態教育的結合，讓更多人認識臺灣珍貴物種及自然環境，進而將這份對於大自然的感動，轉化為全民日常生活的保育行動。未來國家公園署將持續推動更多元的生態教育與科普推廣，凝聚社會各界對自然保育的認同與支持。

國家公園署誠摯邀請民眾及企業夥伴走入國家公園，親身體驗山林與海洋之美，同時走入戲院支持臺灣優秀的生態紀錄片，一同關注物種存續，為下一代留下人與自然和諧共生的美好臺灣。