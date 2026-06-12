國家公園署辦《飛吧！熊鷹》包場觀影

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隨著全球對生物多樣性與氣候變遷的關注，推動生態保育與環境教育已成為重要工作，內政部國家公園署亦甚為重視。國家公園署長王成機於昨（十二）日率領同仁及志工們，共同參與該署舉辦生態紀錄片《飛吧！熊鷹》包場觀影活動，並特別邀請加入「Team國家公園」的企業ESG夥伴共襄盛舉。《飛吧！熊鷹》為梁皆得導演耗時十二年拍攝完成的珍貴紀錄片，透過大銀幕視覺震撼與細膩敘事見證雲端上熊鷹的生命律動，以及生態研究者、原住民族與這片土地共生的動人歷程。

國家公園署表示，臺灣國家公園擁有豐富多元的生態環境，從高山、濕地到海洋，皆是野生動物的核心庇護所。此次觀賞的生態紀錄片不僅記錄瀕臨絕種保育類野生動物熊鷹的神秘面紗，更深入探討學術研究、原住民傳統文化與生態保育之間的互動與平衡。