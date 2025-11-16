國家公園設光電須環評「矯枉過正」？6環團挨轟淪綠側翼

立院14日三讀通過環境影響評估法等修正案，但卻有親綠環團批評矯枉過正，引發爭議。（示意圖／資料照）

立院14日三讀通過光電三法修正案，未來位於地質敏感區、5公頃以上的山坡地光電、水面型光電，及40公頃以上的光電都須經環評。近日竟有環團批評修法恐造成光電發展全面停滯，有悖於能源轉型，淨放的目標。但被質疑6環團人事高度重疊，都在幫綠營當側翼。

環境權保障基金會等環團日前表示，目前一味加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐有矯枉過正，扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。支持光電環評，但草案中提及地質敏感區、國家風景區、國家公園涵蓋的地理範圍過大，土地特性和利用型態多元複雜，不宜全面禁建。

廣告 廣告

聲明提及，大規模商業案場的環評，日本環評法以40公頃為門檻，考量台灣地狹人稠，建議以20至30公頃為門檻。而小規模自發自用為主光電案場對於環境侵擾較低，且亦可避免對於公民社區或專業農漁民之自主發電造成不必要負擔，建議增列2公頃以上始得環評。

但有粉專質疑，這六個環團分別是：台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規畫協會、地球公民基金會。並舉出其中6名幹部，同時兼任其他環團的董事或祕書長，人事重疊超乎想像，明明就是一家人。

「不保護環境的團體不配稱為環團！」蘇一峰14日發文直批，綠色執政下，7、80場光電案，環評完完全全是0！山也光電板，海也光電板，水庫也光電板，不見六環團發聲！但藍白通過光電的環評修法後，6環團急出面批評，其中主婦聯盟過去還推「用愛發電反核電」！

核能流言終結者創辦人黃士修留言「30個人成立30個公民團體，請問代表多少公民力量？高達八成！」網友表示「該不會還有領政府補助？」、「其中一個還是政府成立的」、「憑什麼光電板就不用環評？」、「披著環團外衣的側翼」、「如果有信心不影響環境，何必怕環評呢？」

【看原文連結】