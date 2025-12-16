國家公園警察 剛柔並濟耕福田

南投慈濟志工楊展榮，曾任國家公園警察長達29年，他把警界的紀律與擔當，以及人民保母的慈悲精神，延續在志工服務裡。不論是慈善訪視、環保或醫療志工，都能看到他以溫柔關懷、剛毅行動帶頭示範。連續8年承擔和氣隊長，楊展榮以身作則、凝聚團隊，帶動志工持續付出。

「好，立起來，把它放進去。」

不論是當醫療志工時的輕聲細語，或是活動出發前的振臂一呼。

「(小錢) 行大善，GO、GO、GO。」

細膩溫柔與剛毅魄力並存，是志工楊展榮給人的深刻印象。

29年國家公園警察生涯，楊展榮把敬業精神，延續到慈濟志業，連續承擔8年的和氣隊長。

慈濟志工 楊展榮：「做什麼事情都是要帶頭，都要做示範，以身作則，做給我們的法親，我們的師兄師姊看，他就會跟著我們一起來做。」

從環保站的各項工作，到安美計畫協助長者居家安全，或是送物資給弱勢家庭，帶領看守所收容人參加讀書會。

「發願吃素，來祈求我們家人平安。」

楊展榮把握每一次付出，樂在其中。

慈濟志工 楊展榮：「不管在職場上，或者是在志工方面，我都覺得很愜意，覺得做起來都非常高興。」

慈濟志工 黃聰易：「歡喜心來付出，感染著和他同行的志工。」

慈濟志工 周秀精：「他規畫能力很強，做事處事，為人處事有條有理，待人也很圓融。」

鐵漢柔情，楊展榮用行動守護初心，陪伴社區、凝聚團隊，讓善的力量持續擴散。

