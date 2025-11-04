《國家利益》專文評「台灣潛艦教訓」 網嘲：不沉艦隊

原型艦「海鯤號」原定11月交艦，但進度難如預期。國造潛艦無法進行潛測，被外界質疑如同國王新衣。（示意圖／資料照）

日前日本蒼鯨號潛艦順利下水，148億台幣造價令我國稱羨。反觀國造潛艦海鯤號11月交艦恐跳票，相較對美軍購2026年底交機F-16V更難達成。美國《國家利益》雜誌評論文直指，台灣的國防自主計畫因內部管理不善，面臨嚴重威脅。海鯤號至今僅能測浮航，粉專大酸：沒聽過「浮水艇」。

依照合約，海鯤號須於11月交付海軍，且必須完成浮航、淺水潛航、深水潛航等海測科目，也須完成操雷射擊驗證。但台船無法達到上述目標。國防部10月20日說明首鬆口，潛艦建造若是首次自製，國際上一般是7年，也有國家花16年才完成，坦言「確實沒有理解現實可能遭遇的困難」。

美國《國家利益》雜誌2日刊登「華府台美關係研究中心」研究員孫廷禎發表的專文〈台灣潛艦困境的教訓〉，剖析台灣的國造潛艦（IDS）計畫。文章揭露台灣在推進雄心勃勃的國防自主計畫過程中，正因內部管理不善、資源匱乏與合約商內鬥，而面臨嚴重威脅。

國防部長顧立雄3日在立法院表示，海鯤號首艘的建造成本，包括人力總計約368億元。預計海鯤號11月會做一次浮航測試，海軍參謀長邱俊榮強調，海鯤號絕對沒有外傳滲水問題，也表示原型艦海鯤號不會追加預算。當立委黃國昌詢及後續艦會不會追加時，顧立雄與海軍只說會再做評估。

4.9萬追蹤的粉專「觸極者」質疑：「『浮』航這項目不是測試過了？我想看『潛』航！」還提及《國家利益》的評論，反諷：又一家外國雜誌皮癢了？

另一粉專「高雄林小姐」則直酸：「嗯…不是潛航？只聽過『浮水魚羹』，沒聽過『浮水艇』。」

網友表示「500億新台幣，換成1000面額的紙鈔，等於有78座國際足球場的面積在海上漂」、「浮錢艦適合用來當靶船」、「是不是在打造永不沉沒艦隊」、「這次不知道會不會漏水」、「I浮了You」、「能不能叫綠營政客親自進去艦內，然後潛航」、「乾脆修法把海鯤號校正回歸叫遊艇不就好了嗎？」

