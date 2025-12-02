國家原子能科技研究院攜手童綜合醫院 執行人工智慧於核醫診療藥物開發臨床驗證

國家原子能科技研究院與童綜合醫院共同簽署「人工智慧於核醫診療藥物開發臨床驗證」合作備忘錄。（圖：童綜合醫院提供）

童綜合醫院攜手國家原子能科技研究院共同執行「人工智慧於核醫診療藥物開發臨床驗證」及相關合作，雙方昨（1）日簽署合作備忘錄，由國家原子能科技研究院高梓木院長與童綜合醫院童敏哲董事長暨總院長代表簽約，一起強化推動核醫新藥物的研發，提升疾病治療的成效，並讓更多患者獲得更精準的治療。

簽約儀式由童綜合醫院童童敏哲董事長暨總院長、研發創新中心歐宴泉院長、李博仁副院長、研發創新中心蘇大成副院長、核子醫學科曾能泉主任、影像醫學部黃振義主任與藥劑部李亞倫主任等醫療團隊出席，國家原子能科技研究院高梓木院長、王正忠副院長、公共事務室邱鍠盛主任、同位素所杜定賢副所長、夏建忠博士等貴賓，共同見證精準醫療研究領域的再躍進。

這次合作計畫的主持人為童綜合醫院研發創新中心蘇大成副院長，協同主持人為心臟內科吳保宗主任、核子醫學科曾能泉主任，將與國家原子能科技研究院合作，包括人工智慧於核醫診療藥物開發臨床驗證項目相關技術的諮詢服務、相關資訊交換或提供；設備或設施的實驗研究使用等等。未來預期可促進童綜合醫院精準醫療及臨床研究發展，並提升核子醫學科在智慧醫療領域的能量與競爭力。

高梓木院長表示，這次國家原子能科技研究院與童綜合醫院共同簽署「人工智慧於核醫診療藥物開發臨床驗證」合作備忘錄，雙方將達成強強聯手、優勢倍增的雙贏結果。國原院的專長在於放射性同位素生產、核醫藥物研發，以及分子影像平台開發方面的尖端技術優勢，而童綜合醫院則可提供其豐沛的臨床實務資源與智慧醫療應用實力。藉此合作，將加速新世代核醫藥物進入臨床試驗，期盼新藥能早日取得藥證，從而實踐精準醫療，照護國人健康的目標。

童綜合醫院童敏哲董事長強調，童醫院在精準核醫醫療的推動上，展現了多方面的努力與成就，無論是引進尖端儀器，或者提供多樣化的核醫檢查與治療服務，都是致力於提供中部地區患者更優質、更精確的醫療服務。這次與國家原子能科技研究院執行人工智慧於核醫診療藥物開發臨床驗證，更是呈現出醫院跨科別團隊合作的努力，並不斷持續創新致力於醫療診療上的開發研究，提供高品質的醫療服務。（張文祿報導）