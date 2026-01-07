國家品質標章肯定 新北市為藥癮孕產婦築起避風港

cnews204260107a06jp

新北市政府衛生局深耕毒品防制，以首創的「婦女藥物濫用醫療支持服務」，獲第28屆SNQ國家品質標章肯定。衛生局表示，這項計畫透過專業介入，守護孩子的健康成長權，降低新生兒接觸毒品的風險，成為全國公衛體系中深具生命溫度的示範標竿。計畫獲獎背後，是新北市府成功打破行政邊界，聯手多元資源，為身陷藥癮困境的孕產婦打造避風港。

衛生局表示，秉持「預防勝於治療」的理念，為藥癮女性及家庭提供避孕諮詢、產檢、戒癮治療與親職教育在內的全方位整合資源。考量偏遠地區交通不便，連結大台北39家醫療機構，將服務由都會延伸至偏鄉，深化在地照應，大幅提升預防性醫療的可近性，確保個案在孕產過程，能獲得專業的醫療支持，有效降低產期危機與新生兒戒斷風險。

衛生局表示，在實務輔導中，第一線人員，常面臨個案擔憂，遭受標籤化或歧視等情境，而強烈抗拒。為建構穩固的專業助人關係，個案管理員結合社會局，打造「愛兒包」，作為建立信任的起點。針對父母一方未滿20歲，而且新生兒設籍新北市的藥癮家庭，於首訪時提供奶粉、尿布與育兒資訊。

衛生局強調，即便面對頻繁困境，仍藉由專業同理與資源轉介，協助藥癮婦女，緩解經濟重擔、脫離毒品陰影並重獲新生。讓愛兒包轉化為穩定就醫的關鍵橋樑，透過持續的關懷，接住處於困境的家庭。

衛生局表示，藥癮防治服務推行不易，在個案深陷生活困境，又具戒心的挑戰下，成功陪伴每一位個案，維持穩定的醫療連結，都是難能可貴的生命奇蹟。計畫推動至今，已成功轉介181位個案、提供303人次醫療補助，並陪伴30位高風險孕產婦順利生產。這每一份數據背後，象徵著在專業支持下，重獲新生契機的家庭，不僅改善婦女健康，更成功為家庭築起安全防護網。

