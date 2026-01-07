國家品質標章肯定！新北為藥癮孕產婦築起避風港

衛生局提供專業輔導與資源轉介。(新北衛生局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市衛生局深耕毒品防制，以首創的「婦女藥物濫用醫療支持服務」榮獲第28屆 SNQ 國家品質標章肯定。這項計畫透過專業介入守護孩子的健康成長權，降低新生兒接觸毒品的風險，成為全國公衛體系中深具生命溫度的示範標竿。計畫獲獎背後，是新北市成功打破行政邊界，聯手多元資源為身陷藥癮困境的孕產婦打造避風港。

新北市衛生局表示，衛生局秉持「預防勝於治療」的理念，為藥癮女性及其家庭提供避孕諮詢、產檢、戒癮治療與親職教育在內的全方位整合資源。考量偏遠地區交通不便，衛生局連結大台北 39 家醫療機構，將服務由都會延伸至偏鄉，深化在地照應，大幅提升預防性醫療的可近性，確保個案在孕產過程能獲得專業的醫療支持，有效降低產期危機與新生兒戒斷風險。

廣告 廣告

衛生局提供愛兒包關懷服務。(新北衛生局提供)

衛生局指出，在實務輔導中，第一線人員常面臨個案擔憂遭受標籤化或歧視等情境而強烈抗拒。為建構穩固的專業助人關係，衛生局個案管理員結合社會局打造「愛兒包」，作為建立信任的起點，針對父母一方未滿 20 歲且新生兒設籍新北市的藥癮家庭，於首訪時提供奶粉、尿布與育兒資訊。即便面對頻繁困境，仍藉由專業同理與資源轉介，協助藥癮婦女緩解經濟重擔、脫離毒品陰影並重獲新生，讓愛兒包轉化為穩定就醫的關鍵橋樑，透過持續的關懷，接住處於困境的家庭。

衛生局提到，藥癮防治服務推行不易，在個案深陷生活困境又具戒心的挑戰下，成功陪伴每一位個案維持穩定的醫療連結，都是難能可貴的生命奇蹟。計畫推動至今，已成功轉介 181 位個案、提供 303 人次醫療補助，並陪伴 30 位高風險孕產婦順利生產。這每一份數據背後，象徵著在專業支持下重獲新生契機的家庭，不僅改善婦女健康，更成功為家庭築起安全防護網。新北市衛生局表示，獲 SNQ 標章肯定，是對第一線人員專業韌性的最高敬意，未來將持續深化各項防制與照護工作，溫暖守護更多家庭。

衛生局提醒，若您或身邊親友需要相關協助，請撥打24小時免付費毒品危害防制中心諮詢專線：0800-770-885（請請您，幫幫我）。專業人員將提供即時評估與陪伴。