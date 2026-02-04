國家圖書館年度會議 東海大學囊獲學位論文貢獻、金量、金心獎等四大獎

《圖說》楊朝棟圖資長及圖資處同仁於行政會議獻獎，展現東海大學學術資源豐碩成果。

【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學於國家圖書館年度會議中獲頒「學位論文開放獎」、「學位論文資源貢獻獎」，並囊括書目資訊貢獻最高榮譽「金量獎」與「金心獎」兩大獎。值得一提的是，東海近五年在電子學位論文下載數、授權數及綜合貢獻評比皆穩居私校龍頭，電子全文授權率更達100%。

東海大學在學術研究推廣與資源共享領域再創佳績，於國家圖書館舉行之「2025年臺灣電子學位論文聯盟年會」與「全國圖書書目資訊網 (NBINet) 合作館館長會議」中，榮獲「學位論文開放獎」及「學位論文資源貢獻獎」，更同時囊括「金量獎」與「金心獎」兩項書目資訊貢獻大獎，全校師生共享榮耀。

根據臺灣博碩士論文知識加值系統統計數據顯示，東海近五年在電子學位論文之下載數、授權數及綜合貢獻評比，皆穩居私立大學前段班，在電子全文授權率的表現更是亮眼，年度授權率達100%，充分展現東海致力推動知識公共化與學術傳播的卓越成果。

不僅如此，東海以全國書目編目品質與資源共享機制上的卓越貢獻，成為年度書目資料上傳量排名前10%的績優圖書館，更是睽違六年再度獲「金量獎」國家級肯定；同時，東海也以長期穩定推動資源共享，落實「一館編目，多館分享」願景，於全國公共圖書館、專門圖書館及大學圖書館中脫穎，獲「金心獎」殊榮。