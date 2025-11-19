國家圖書館捐贈夏威夷州立圖書館Taiwan Corner 促進交流

國圖王涵青館長與夏威夷州立圖書館系統Stacey A. Aldrich總館長合影

Taiwan Corner書櫃一景

國家圖書館捐贈Taiwan Corner予夏威夷州立圖書館嘉賓合影

國家圖書館在夏威夷州立圖書館（Hawaiʻi State Library）舉行Taiwan Corner捐贈儀式。這次國圖不僅捐贈夏威夷州立圖書館臺灣優質出版品及專屬展示書架，對方也以夏威夷風土文化等相關書籍22冊回贈，體現國際文化交流的真諦。

國家圖書館館長王涵青表示，夏威夷州立圖書館長期以來致力於知識共享，在當地社會扮演著無可取代的角色，而這與Taiwan Corner藉由閱讀和圖書推廣文化交流的目標，理念一致。這次捐贈的圖書涵蓋臺灣的文學、歷史、藝術、自然、社會人文等各領域，盼成為夏威夷讀者認識臺灣文化的起點。

夏威夷州立圖書館系統總館長Stacey A. Aldrich也表示，佇立於太平洋上的夏威夷群島與臺灣的自然與人文環境相近，有高山、海洋、豐富的人文歷史、原住民族傳統與文學之美的島嶼，相信透過Taiwan Corner將大大提升當地民眾對臺灣的興趣與瞭解，同時也更進一步豐富該館亞洲書籍的典藏。因此，館方也回贈一批與夏威夷風土、文化、歷史相關的書籍，共計22冊，希望能增進彼此的瞭解。

國圖近年積極拓展國際交流，「Taiwan Corner」與各國優秀圖書館合作，透過每年持續贈送臺灣出版的優良書籍、兒童繪本與華語學習圖書，以此為種子，向外扎根，希望藉此為國際文化交流，增添多元傳布管道。