國家圖書館攜手北港朝天宮，六萬影幅百年文獻數位化正式上線。（圖／北港朝天宮提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】財團法人北港朝天宮與國家圖書館於3日在國家圖書館舉行「數位神助攻，傳千年香火：國家圖書館與北港朝天宮數位化合作成果發表會」。由北港朝天宮董事長蔡咏鍀與國家圖書館館長王涵青共同宣布，雙方攜手完成全臺首例宮廟文獻大規模數位化合作，並正式對外公開上線。

本次合作共完成超過5,000件檔案、6萬影幅珍貴文獻的數位化，內容涵蓋百年來的香油錢收據、會議紀錄、建築修繕資料，以及大量日治時期的明信片與歷史照片，完整呈現北港朝天宮110餘年的發展軌跡。相關成果即日起於國家圖書館「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台公開，全球民眾皆可線上瀏覽，為臺灣史、宗教史、建築史與社會文化研究提供重要史料。

自2024年3月8日雙方簽署合作備忘錄以來，由北港朝天宮提供珍貴典藏文獻，國家圖書館投入專業數位化技術與資料庫平台建置，並結合北港在地文史志工協助檔案註記，歷經近兩年整理與準備，成功完成跨宗教界與學術界的重要文化保存里程碑。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，期盼透過數位化讓臺灣最在地的信仰文化走向世界，並帶動全臺宮廟重視文獻與文物保存。除成果發表外，國家圖書館現場亦同步推出「微型策展」，歡迎社會大眾前往參觀，一同見證臺灣珍貴宗教文化的數位新生。

