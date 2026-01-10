國家地理極地郵輪之旅 海陸近距離親睹罕見動物

北極郵輪之旅。示意圖。Image by Peter Mcnally from Pixabay

在一趟為期10天的「國家地理耐力號」（National Geographic Endurance）北極郵輪之旅中，漫旅（Travel+Leisure）雜誌撰稿人波普（Kristen E. Pope）表示，用望遠鏡觀看白鯨悠然游過斯瓦爾巴（Svalbard）群島的海岸，並非旅客享受的唯一奇景。

配備76間艙房、實施「開放船橋」的這艘舒適郵輪，在航行於冰冷海域時，船橋不僅有望遠鏡、雙筒望遠鏡及野生動物識別指南，更駐守著專業的工作人員與探險團隊。

廣告 廣告

這艘僅容納138名乘客的船隻大小適中，讓航行更為靈活。林德布拉德探險郵輪公司（Lindblad Expeditions）副總裁兼船長斯科格（Leif Skog）指出，耐力號的抗冰船體與提升舒適度的X型船首設計，專為斯瓦爾巴群島等北極與南極地區打造。他說，專為極地水域設計的船體，使他們能延長航季，既能提早啟航也能延長停留時間。

波普表示，她在這趟旅程中，把握每次隨專業嚮導登岸的機會，在搭乘橡皮艇抵達登陸點後徒步探訪廢棄聚落，或尋覓北極狐、海鳥與海豹的蹤跡。有時他們會乘橡皮艇或划獨木舟，船員更為勇敢的旅客舉辦「極地冰泳」活動。

返回船上後，各類講座持續提供學習野生動物、歷史、地質等知識，以及攝影等主題工作坊；豐富的圖書館更讓熱愛者能深入鑽研感興趣的領域。

波普說，儘管他們也造訪了人口較多的地區，如斯瓦爾巴的行政中心朗伊爾城（Longyearbyen），但多數時間仍沉浸在自然懷抱；這艘船不僅成為她邂逅珍奇動物的窗口，更帶領她領略群島的原始自然之美。

客艙設施

全船76間客艙皆設有景觀窗，多數配備陽台。有七種房型可供選擇：第1類艙房溫馨舒適，第7類陽台套房不僅配備床鋪，更設有拉出式沙發、咖啡桌、書桌、大型衣櫥，以及配備雙洗手台的寬敞浴室。套房旅客可優先預約一次spa服務，並在冰屋住宿一晚。

每間艙房均設有內含顯示當日行程與資訊的平板電腦、裝置充電座、「國家地理：終極環遊世界地圖集」，以及營造航海氛圍的氣壓計與傾斜儀。

餐飲服務

餐廳之一「270度」得名於其270度的全景視野，為觀賞野生動物提供絕佳機會。早餐提供自助餐與現點現做的歐姆蛋等，午餐菜單每日更換，晚餐通常是套餐，每日輪替供應特色料理，同時保留牛排與油炸鷹嘴豆餅等菜式。

船上餐飲亮點為Charlie's Table，在此可共享特別設計的「永續料理」，另可付費加購葡萄酒。波普說，她尤其欣賞菜單的創意巧思，如「海藻森林」湯、象徵七大洲與極地冰蓋消融的主菜。

國家地理耐力號路線

耐力號常航行北極、南極周邊、南喬治亞島及福克蘭群島等冰封海域，近期航線規劃則包含法羅群島、格陵蘭、冰島、挪威、蘇格蘭及瑞典等地。雖然耐力號暫無波普所經歷的斯瓦爾巴航程計畫，但國家地理-林德布拉德探險公司將在今年以耐力號姊妹船「國家地理果敢號」（National Geographic Resolution）推出類似行程。

更多世界日報報導

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...