國家地理雜誌為生態保育路跑

二○二五國家地理雜誌野生動物路跑於昨（十六）日於新北市十三行博物館熱烈開跑。活動以臺灣淺山守護者「大冠鷲」為主題，結合考古遺址與生態保育，跑者們沿八里左岸奔馳，用腳步支持野生動物棲地保護，現場更透過互動攤位將環保理念化為生活實踐。

跑者們在壯麗的山海景色中，用雙腳響應「奔向自然，與猛禽同行」的號召，成功體現了「文化、運動、永續」的跨界價值，將一場路跑賽事提升為深具內涵的公民行動。

「二○二五國家地理雜誌野生動物路跑＠八里十三行」由《國家地理》雜誌總編輯李永適、新北市立十三行博物館館長羅珮瑄及百靈佳殷格翰總經理邱建誌等貴賓共同鳴槍，為這場結合運動與保育的年度盛事揭開序幕。十三行博物館作為北臺灣重要的考古據點與環境教育重鎮，此次以兼具歷史文化與自然生態意義的獨特場域，為活動注入了深厚的底蘊與啟發性。

此次賽事規劃別具巧思，分為十公里挑戰組與五公里體驗組（含親子組），跑者從博物館陽光廣場出發，路線行經新北考古公園、挖子尾自然保留區及八里左岸，讓參與者在奔跑中，不僅能飽覽八里獨特的河海、濕地與綠蔭景觀，更能身歷其境地感受「天空守護者」大冠鷲所棲息的淺山生態環境。