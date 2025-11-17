國家地理雜誌路跑登場 5千人為大冠鷲開跑

▲一年一度「國家地理雜誌野生動物路跑」，16日在新北市立十三行博物館登場。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 一年一度「國家地理雜誌野生動物路跑」，16日在新北市立十三行博物館登場。今年以「奔向自然，與猛禽同行」為主題，聚焦台灣留棲性猛禽「大冠鷲」保育，吸引超過5千名跑者參與，用雙腳為自然發聲，一同感受保護野生動物的重要性。

這場結合運動、教育與保育的年度盛事，由《國家地理》雜誌總編輯李永適、十三行博物館館長羅珮瑄，以及百靈佳殷格翰總經理邱建誌等共同鳴槍開跑，數千跑者舉起號角一起發聲，氣氛熱烈，彷如一場歡樂嘉年華。

▲《國家地理》雜誌總編輯李永適、十三行博物館館長羅珮瑄，以及百靈佳殷格翰總經理邱建誌等共同鳴槍開跑。（圖／主辦單位提供）

《國家地理》雜誌總編輯李永適表示，「Run for Wildlife」的核心精神，是將保育議題轉化為貼近生活的行動，感謝所有跑者一同凝聚守護力量，也感謝十三行博物館提供富有歷史與自然意義場地，讓這場為猛禽而跑的活動更具深度。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，此次活動動員近500名員工及眷屬共襄盛舉，在現場，品牌也同步推出多項健康與教育內容，透過路跑活動具體實踐品牌理念『Life Forward』——持續推動生命向前邁進，創造更美好的未來。

▲超過5千名跑者參與路跑，用雙腳為自然發聲，一同感受保護野生動物的重要性。（圖／主辦單位提供）

今年賽事規畫有5K、10K及5K親子組，延續「零紙杯賽事」理念，鼓勵跑友自備水壺，以實際行動落實減塑環保。跑者從十三行博物館陽光廣場出發，沿途經過新北考古公園、挖子尾自然保留區及八里左岸，由於是難得放晴的好天氣，跑者一邊奔跑，一邊欣賞沿途景觀，藍天白雲下，是一幅亮眼的城市運動風景。

活動現場邀請了台灣猛禽研究會以及Greenpeace綠色和平、台灣黑熊保育協會、臺灣野灣野生動物保育協會、自然保育與環境資訊基金會及中華民國野鳥學會等，提供現場互動體驗、知識看板以及保育宣導內容，讓跑友在奔跑之餘，深入認識野生動物生態及保育行動，感受運動與自然近距離互動的樂趣。

主辦單位表示，野生動物路跑不僅是一場運動，更是一場持續9年的自然行動，活動收益部分捐贈美國國家地理學會與台灣猛禽研究會，用於支持全球探險、研究計畫及野生動物保育行動，希望「每一次起跑，都是為自然發聲的行動。」

