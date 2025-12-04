《國家地理》授權影片進校園與圖書館 彰化推動環境永續教育

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為推廣環境永續理念，彰化縣今（4）日舉行《國家地理》影片捐贈儀式，由立委黃秀芳、縣議員莊陞漢牽線臺灣效率能源協會，將80部影片授權給文化中心、員林演藝廳、26間鄉鎮市圖書館及全縣38所國中，協助師生及民眾透過影像學習環境保育與永續議題。

彰化縣今日獲捐80部《國家地理》影片，將授權給全縣38所國中、26間鄉鎮市圖書館及文化中心，透過影像資源推動環境永續教育。（立委黃秀芳服務處提供）

彰化縣立文化中心二樓說故事區今（4）日下午舉行《國家地理》影片捐贈儀式，由陽明國中、彰興國中、彰泰國中、彰德國中、彰安國中、信義國中小及彰化藝術高中校長代表受贈，與會貴賓包括縣議員黃柏瑜等人。

廣告 廣告

立委黃秀芳表示，此次授權影片包含海洋保育、野生動物、生態變遷及人文關懷等主題，能協助教師以生動影像拓展教學素材，引導學生了解全球變遷與環境永續議題，從小扎根環境教育，提升學習動機與環境素養。她也期盼未來有更多企業資源加入，將教育資源與愛心持續傳遞。

彰化縣今日獲捐80部《國家地理》影片，將授權給全縣38所國中、26間鄉鎮市圖書館及文化中心，透過影像資源推動環境永續教育。（立委黃秀芳服務處提供）

臺灣效率能源協會代表、《國家地理》台灣代理智軒文化董事長陳翰鋒說，希望透過優質影片內容深入社區，讓家庭、學生與民眾共同關注地球永續，並從日常生活實踐節能減碳。他表示，能源效率不僅是產業與政策議題，更需要全民認知，後續將由國際跨域科學探究與教育協會協助資源運用。

教育處學管科科長許惠茹指出，數位平台已成學生重要的學習與閱讀方式，此次授權影片是極佳的教育資源。文化局圖書資訊科科長周慧貞則表示，影片授權自明年元旦起正式啟用，透過圖書館與校園端共同推動，期望滿足縣民與學生多元學習需求。

彰化縣今日獲捐80部《國家地理》影片，將授權給全縣38所國中、26間鄉鎮市圖書館及文化中心，透過影像資源推動環境永續教育。（立委黃秀芳服務處提供）

立委黃秀芳長期關注教育與文化，並致力爭取老舊校舍改建及教學資源。此次與臺灣效率能源協會合作，將環境永續理念帶入校園與社區，意義深遠。