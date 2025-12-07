國家報明牌3／定期定額5年翻倍 官方嚴選TISA基金成退休金最強第3支柱
目前符合TISA資格的台股基金共有31檔，包括2021年推出的「好好退休」專案8檔，及目前TISA級別基金23檔。要在官方嚴選出來的優等生中，再精挑細撿，可聚焦短中長期績效，讓數字說話。
以今年來截至11月下旬，總報酬率及定期定額1年、3年、5年績效皆贏過市值型ETF的TISA台股基金來看共有8檔，分別是：統一台灣動力基金、國泰台灣高股息基金、富邦精銳中小基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、國泰小龍基金、統一大滿貫基金及永豐中小基金。
其中，偏好低波動、高股息的投資人，可鎖定國泰台灣高股息基金；該基金近5年報酬率達277%，居TISA台股基金第1，近5年定期定額報酬率達104.19%，在TISA台股基金中排名第2；3年年化夏普值（每單位風險所得報酬）達1.71，亦是拔得頭籌、居TISA之冠。
國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，相較一般高股息ETF偏重現金股息殖利率，這檔基金投資特色，在追求夏普值極大化。「台股有很多低調賺錢的隱形冠軍，公司財務體質非常好，雖不是大型權值股，但獲利成長動能一流，布局這樣的標的，就能股息、資本利得兼具。」
他強調，該基金操作精神在「人棄我取」。「這2年AI發展速度快，產能緊缺、技術供不應求，相關標的股價一飛衝天；但未來供應鏈恐出現削價競爭，對照目前股價，就有評價過高疑慮，易震盪劇烈。反觀這幾年消費性產業相對低迷，股價基期也低，基金操作上就會採取低檔蹲點策略，以個股投資價值為布局考量。」
值得注意的是，TISA基金皆為累積型，也就是經理人會將公司配息再滾入本金投資，創造長期複利效果，對高所得稅率投資人來說，具節稅效果，適合當作長線退休金規劃工具。另外，TISA基金必須連續扣款24個月，期間若中斷或贖回，雖不會被追討優惠費用，但未來6個月內將無法再申購同一檔基金。
由於TISA是國家級政策專案，被視為勞保勞退之外的「退休金第三支柱」，因此限制需定期投入、最低1000元起，也是該專案特點。扣款期間，投資人可自行調整每次扣款金額，但若遇到市場大跌，想大額單筆買進撿便宜，除非剛好是約定扣款日，否則無法逢低加碼，需特別注意。
