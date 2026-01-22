國家安全與發展相依存 國防院邀產官學研提建言

記者葉軒瑜／臺北報導

為強化社會防衛意識，國防安全研究院昨日辦理「強化國防投資與國家整體發展」座談會，除邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言專題演講外，並由相關領域專家學者，探討國防預算配置與產業經濟發展的互動關係，期有效凝聚強化國防與守護臺灣的全民共識。

座談會昨日於集思臺大會議中心舉辦，由國防安全研究院董事長霍守業主持，包含外交部政務次長陳明祺、國防部整評司司長苗蕙芬、國安會諮詢委員黃重諺等人出席，谷立言也以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」（Investing Together and a Secure and Prosperous Future）為題發表專題演講。

霍守業致詞時強調，「善戰者善於止戰」，唯有透過平時扎實備戰、強化武器裝備與官兵本職學能，才能避免戰爭、化解衝突，加上國軍持續強化整體戰力，結合美國等友盟國家支持，使臺灣得以將資源挹注於國家安全能量的建立，強化國防基礎。

霍守業進一步表示，「國家安全」與「國家發展」為臺灣能夠永續發展的二大支柱，兩者相互依存、密不可分，唯有在安全獲得保障的前提下，國家才有餘裕推動建設與經濟發展，並以上世紀臺灣創造「亞洲四小龍」的經濟奇蹟為例，乃至現今在全球半導體產業中占有關鍵地位，皆有賴於穩定的安全環境做後盾，期盼能透過此次座談，為國家施政與安全提供更多具體建言。

此外，座談會也邀請臺灣理財顧問認證協會名譽理事長黃崇哲等專家學者，分別從「財政」、「產業」、「經濟」、「軍備籌建」等4大面向，剖析國防投資價值，打破「國防支出即消耗」迷思，重新定義國防為確保資產價值、推動產業升級的關鍵。

「強化國防投資與國家整體發展」座談會，邀請相關領域專家學者，探討國防預算配置與產業經濟發展的互動關係。（記者葉軒瑜攝）