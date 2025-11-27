國家安全該不該成為政治話術？/ 陳少澤

▲賴清德總統26日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於會後主持記者會。（照片總統府提供）

陳少澤（社會時事評論家）

總統賴清德 26 日端出「守護民主台灣國安行動方案」，會前還召集國安高層聽簡報，結論是北京在軍事、政治、法律、輿論上全方位施壓。於是政府宣布八年 1.25 兆軍購，加上特別條例，打造國安藍圖。

政策本身無可厚非，畢竟台灣面臨的外部威脅日益嚴峻，中共確實以 2027 年為軍事現代化目標，加速對台侵略準備。然而，值得國人注意的是，政府近期反覆強調「備戰加速」、「情勢不同以往」，甚至點名「2027」等具體年份，將國安溝通包裝成一場倒數計時。這是否過度政治化，需仔細檢視。

國家安全不是演唱會，不需要公布開場時間。

專業國安體系最忌諱把戰爭年份講死，因為這會干擾市場與盟友判斷，也迫使軍隊配合政治節奏。美、日情報單位談的向來是「能力節點」，而不是「開戰日曆」。這點連總統府在 27 日早上也重新補充：2027 是北京的軍力目標，而非攻擊時間。但問題正是如此：既然政府清楚知道意圖與能力的差別，為何前期的語言卻偏偏在模糊兩者界線？

更耐人尋味的是，總統改口速度之快，也讓人忍不住想問一句：這是幕僚提前踩錯方向？還是幕僚在替總統收拾前一天留下的言語尾巴？

誠然，「2027」確實源自國際評估，中共可能在那年達到部分軍事里程碑，但台灣若將能力節點硬轉成「開戰年份」，反而容易混淆社會視聽。邏輯講不通，比假訊息還更能誤導公眾。

民眾很難不聯想到一個現實：這整套方案其實是包裝精美的軍購計畫，但錢誰來埋單沒講清楚，台海的火藥味倒是先被講濃了。

真把戰爭當季節性商品了。

這套國安敘事還有三招，看似高明，其實都在測試人民的耐受度： 第一，把威脅講得越精準越好。年份講死、情勢講滿。危機越具體，質疑聲就越少。

第二，把韌性改成忍耐恐慌。每天喊風險升高，卻又希望大家維持正常生活。其實真正的意思是：你在害怕也得配合。

第三，把國防和政治綁在一起，但嘴上絕不承認。該推法案時喊危機，該推預算時喊倒數；至於專業？只要聲音跟脾氣夠大，專業自然會被淹沒。

台灣確實面臨巨大威脅，但最不需要的，就是領導人與執政團隊把年份當口號、把危機當助選工具，而片面解讀國際脈絡。國家安全應該做的，是降低風險，而不是製造恐慌。

國人需切記一點：能讓國家更安全的不是倒數計時，而是彼此冷靜。