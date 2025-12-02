國家安危綠營比喻成上廁所 柯志恩批賣弄話術不倫不類

立委柯志恩批評，民進黨徐國勇秘書長拿買衛生紙和國防預算混為一談，賣弄話術，只能說無比的莽撞與輕挑。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩二日批評，民進黨徐國勇秘書長拿買衛生紙和國防預算混為一談，賣弄話術，只能說無比的莽撞與輕挑。

柯志恩認為，徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」，反駁各界對一點二五兆國防預算的質疑，如此攸關國家安危的大事，被他比喻成上廁所，實在不倫不類。

柯志恩表示，任何國家都需要防衛力量，但不可能把大半資源全砸進軍武這個無底洞。如果「備戰必能避戰」，為何古今中外戰爭不曾停歇？

柯志恩指出，以烏克蘭為例，她沒有努力避戰嗎？沒有得到西方大力支持嗎？結果落入今日悲慘、屈辱的下場。台灣真要步上烏克蘭的後塵嗎？民進黨的朋友，真的該深思了。

她強調，戰爭會毀掉一切，執政黨若為選舉利益，大賣「芒果乾」，把「備戰」當政治操作，這就像在一桶桶瓦斯堆中玩火，國家安全豈能如此兒戲？!

柯志恩拜託賴總統下次開講，能否告訴台灣人民：要不要兩岸和平？有沒有能力追求和平？難道只有無止盡的砸錢在國防這一途嗎？更何況，多項軍購至今仍延宕、無法如期交貨，到底在備什麼戰、政府真把人民當傻瓜嗎？!

柯志恩也提到，立法院會三讀通過花蓮堰塞湖災後重建特別預算，終於朝野毫無異議，希望幫助災民盡速重建家園，找回花蓮好山好水的榮景，也希望未來中央和地方共同強化防災應變，花蓮加油、台灣加油。