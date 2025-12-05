國家工藝成就獎得主遭投訴 工藝中心啟動調查

（中央社記者王寶兒台北5日電）工藝中心10月接獲藝師投訴，指2025國家工藝成就獎得主、陶瓷藝師許朝宗過往作品坯體非自製，有仿冒疑慮，德不配位。工藝中心主任陳殿禮今天說，將待爭議事件處理委員會調查。

國立台灣工藝研究發展中心主辦「國家工藝成就獎」，表揚長年投身台灣工藝領域，於創作、研究、傳承與推廣等方面具卓越成就與貢獻者，工藝中心於今年10月3日公告許朝宗獲獎後，10月7日便接獲投訴，並在10月8日啟動調查作業。

陳殿禮今天向中央社記者表示，自啟動調查作業至今，沒有停止進度，雙方都是他所敬重的藝師，且是為了維護國家工藝成就獎名譽。目前調查報告仍在進行，將再次召集獎項評審委員審理。

調查作業初期，工藝中心分別向投訴藝師、許朝宗了解情形，並組成第1次爭議事件處理委員會，作成調查報告後，讓國家工藝成就獎審查委員會再次展開審查，但因委員認為其中有部分關鍵尚待釐清，因此目前還須召開第2次會議。

陳殿禮解釋，調查過程還無法向外界說明關鍵疑點，但爭議事件處理委員會為第三方公正人士組成，一定會尊重其調查報告結果，並由國家工藝成就獎審查委員會討論。

至於未來是否將針對國家工藝成就獎得主資格進行進一步調整，陳殿禮表示，這部分預計待此次投訴事件落幕後，再請工藝中心內部評估是否重新啟動辦法修訂，透過公開機制完成後續作業，（編輯：張雅淨）1141205